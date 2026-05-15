Botiquín familiar de primavera: los productos que necesitas para vivir con tranquilidad y disfrutar del buen tiempo

Estamos en plena primavera, lo que significa época de alergias, de buen tiempo y de pasar tiempo en la calle con los más pequeños de la casa, ya sea en el parque para jugar o para dar un paseo por una zona verde.

Es por eso que, para esta temporada del año tenemos que adaptar el botiquín familiar a las necesidades de esta estación tan especial. Para ello, contamos con la ayuda de Mar Santamaria, responsable de Atención Farmacéutica de PromoFarma by DocMorris, quien afirma que "adaptar el botiquín a cada etapa del año es una forma sencilla de anticiparse a las necesidades de la familia".

La experta defiende que "hacer una revisión al inicio de la temporada permite retirar productos que ya no se utilizan, comprobar qué conviene reponer y asegurarse de que el contenido se ajusta a cada momento". Así pues, en este artículo te contamos cuáles son los imprescindibles para llevar siempre encima.

Algodón, esparadrapo, gasas, vendas y tiritas | Magnific

Para las alergias

El polen es uno de los mayores enemigos para cualquier ciudadano, y es que provocan, en la mayoría de los casos, molestias respiratorias y en los ojos. Actuar cuando es debido puede aliviar estos síntomas y marcar una clara diferencia en nuestro estado de salud, sobre todo en niños.

Para la zona ocular, es imprescindible llevar toallitas de limpieza aptas para los ojos. Así, es más sencillo mantener la zona limpia y alejada de las partículas de polen.

Toallitas | Pexels

Para la congestión nasal, lo más recomendable es hacer lavados con agua de mar, puesto que ayudan a eliminar los alérgenos. Pero, en el botiquín, puedes añadir algún espray nasal, que puede ir bien en casos leves de alergia y congestión.

Mujer usando un espray nasal | Magnific

Protección solar

Con el buen tiempo, es inevitable pasar más tiempo al aire libre: en el parque, dando un paseo por la playa, merendando en una terraza o leyendo un libro en el césped. Y es en estos momentos cuando la exposición solar aumenta aunque nos cueste darnos cuenta, porque el sol aún no abrasa como en verano.

Por estos motivos, contar con crema solar en el botiquín es esencial. Lo ideal sería tener un protector solar facial y uno corporal, mejor si son en formatos prácticos de aplicar, como en barra o espray, así será más sencilla su reaplicación cada dos horas, especialmente en niños pequeños.

Crema de sol | Pexels

Según la experta, "además de reaplicar la protección, es importante no olvidar zonas como las orejas, la nuca o el dorso de las manos", explica, partes del cuerpo en las que no se suele pensar y luego siempre terminan quemándose.

Para golpes y rozaduras

Si sumamos todos los detalles que hemos ido asociando a la primavera a lo largo del artículo, es sencillo llegar a la conclusión de que esta temporada del año conlleva más caídas, golpes y rozaduras sobre todo en los más pequeños, que se lo pasan en grande allí donde vayan.

Kit para pequeñas curas | Magnific

Para ello, hay algunos elementos esenciales a tener en cuenta, como líquido antiséptico para la desinfección de heridas, gasas, apósitos, tiritas, pinzas y tijeras. También puede ser muy útil tener un stick antirozaduras y un gel con árnica.

Para las picaduras

Y, como últimos elementos en este botiquín familiar, es obvio que no podían faltar los productos para las picaduras de insectos. Ahora que llega el buen tiempo y ya vamos en manga y pantalón corto, será muy habitual ver estas rojeces en nuestra piel.

Es por eso que es interesante llevar un repelente de insectos, así se pueden evitar las picaduras sin tener que sufrir después todo lo que conllevan. Pero, por otro lado, también está bien llevar algún producto calmante postpicadura, para aliviar las molestias rápidamente si algún mosquito travieso nos pica justo donde no hemos puesto repelente.

Chica poniéndose repelente de insectos | Pixabay

Con esto, se concluye la lista de imprescindibles para una primavera tranquila y familiar. Porque un botiquín con los productos necesarios y bien preparado facilita el día a día y ayuda a despreocuparse y disfrutar del tiempo con los tuyos.