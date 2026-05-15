Cayetana Guillén Cuervo saca la cara por Amaia Montero tras su regreso con LODVG: "La veo maravillosa"

Después de un año distanciadas, Cayetana Guillén Cuervo y Amaia Montero recuperaban su amistad hace dos meses. Fue la pérdida de Gemma Cuervo lo que las volvió a unir tras casi doce meses de silencio entre ellas después de lo que la cantante consideró una 'traición' por parte de la actriz, que no hizo más que confirmar que la artista regresaba a 'La Oreja de Van Gogh'. Algo que hoy se ha materializado.

Precisamente hace una semana que Amaia Montero volvía a los escenarios como la vocalista de su grupo, casi dos décadas después de dejar el conjunto y pasarle el testigo a Leire Martínez. Su regreso ha tenido opiniones para todos los gustos y Cayetana, que ha aprendido de su error del pasado, ha sacado la cara por la intérprete de 'Rosas': "Yo la veo maravillosa", afirmaba la actriz con una gran sonrisa.

Cauta, pero de manera rotunda, la pequeña de los Guillén Cuervo no se quedaba ahí: "'La Oreja de Van Gogh' es un grupo maravilloso, está estupenda y sólo hay que pensar que está sold out en todos lados, que todo el mundo la ama, todo el mundo la quiere y que es una maravilla".

Pero hasta ahí ha podido leer Cayetana. A pesar de que ha habido quien ha afirmado que Amaia estaría barajando dejar la gira, la actriz ya sabe hasta dónde puede defender a los suyos: "No voy a hablar de nada más que de cómo yo la veo, que la veo maravillosa. No voy a hablar más de esto".