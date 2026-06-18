Arantxa Sánchez Vicario reaparece feliz y volcada en su rol de madre tras su complicada batalla judicial

Tras varios meses alejada del foco mediático, Arantxa Sánchez Vicario ha reaparecido en Madrid con motivo de los Premios Gloria del Deporte Iberoamericano, una cita muy especial donde ha sido galardonada por su impecable trayectoria profesional.

La extenista, que en los últimos años ha acaparado infinidad de titulares debido a su dura batalla judicial contra su exmarido, Josep Santacana -y tras conocerse hace unos meses que no recuperará su fortuna de 30 millones de euros-, ha atendido a la prensa derrochando amabilidad. Con una actitud de lo más madura, Arantxa ha querido centrarse en lo verdaderamente importante: el valor del deporte y su absoluto orgullo en su faceta como madre.

Arantxa Sánchez Vicario | Gtres

Sigue siendo un referente

"A pesar de que me retiré hace ya muchos años, la gente me sigue reconociendo y queriendo en todas partes del mundo", explicaba una Arantxa visiblemente emocionada al ver que su legado sigue intacto. Para ella, este tipo de reconocimientos van mucho más allá de las vitrinas. "Te ven como un referente a seguir y eso es lo importante, los valores. Estoy inculcando los mismos que me dio a mí mi familia", aseguraba.

Al ser preguntada por el destino de los miles de trofeos y copas que ha acumulado a lo largo de su carrera, la campeona desveló con ternura que están repartidos entre Estados Unidos -donde reside habitualmente- y la casa de su madre, un pilar fundamental en su vida. "Cuando dejas de jugar, a posteriori, yo creo que incluso te hace más ilusión, porque van pasando los años y realmente todavía sigues ahí. Lo valoras mucho más", confesaba.

Su vínculo con el fútbol

Uno de los momentos más espontáneos de su charla con la prensa llegó al hablar de sus hijos. Aunque Arantxa es una de las mayores leyendas de la historia del tenis mundial, parece que en su casa la raqueta ha quedado en un segundo plano. ¿El motivo? Sus hijos han decidido tomar un camino deportivo completamente diferente.

"¡No juegan al tenis! Tienen los valores del deporte, pero me han salido futbolistas la niña y el niño, o sea que soy mamá futbolera", explicaba entre risas. Lejos de sentir pena o decepción, la extenista se muestra orgullosa de que sus descendientes hayan encontrado su deporte: "Para nada me da pena, todo lo contrario. Disfruto apoyándoles en todo. El único problema es que, como todo el mundo me conoce, cuando voy a los campos de fútbol los árbitros se piensan que me he confundido de lugar", comentaba divertida sobre las anécdotas que vive cada fin de semana como la fan número uno de Arantxa y Leo.

Arantxa Sánchez Vicario | Gtres

Lo más importante para ella

A pesar de las inevitables preguntas sobre el plano personal y los tormentosos años que ha dejado atrás, Arantxa ha preferido esquivar cualquier tipo de polémica con elegancia y una enorme sonrisa. "Estoy feliz de contestar, siempre con educación, pero hoy no es el tema. Estoy feliz de estar aquí, recibir un premio y la vida sigue, así que para adelante", sentenciaba con optimismo.

Una reaparición que terminó construyendo su propio titular: "Estoy feliz y estoy, como digo yo, siendo una mamá. Cuidando a mis hijos, que es lo más importante. Ellos son lo mejor que tengo en esta vida".