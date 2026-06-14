Friedrich von Schönburg se casa con Amanda Lange: la boda que ha reunido a la nobleza europea en Madrid

Madrid se convirtió este sábado 13 de junio en el escenario de una de las grandes bodas aristócratas del año. Amanda Lange y Friedrich von Schönburg, hijo del conde Rudi y María Luisa de Prusia, prima de la reina Sofía, se dieron el Sí, quiero en una ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Bárbara.

Amanda Lange y Friedrich von Schönburg en su boda | Gtres

Hasta allí se desplazaron multitud de representantes de la nobleza europea, empresarios y personalidades destacadas, componiendo una lista de invitados de unos 170 asistentes procedentes de 39 nacionalidades.

De esta forma, el enlace selló una historia de amor de más de 16 años entre Friedrich y Amanda, que pertenece a una conocida familia vinculada a Marbella y al ámbito empresarial.

María Luisa de Prusia con Friedrich von Schönburg en su boda en Madrid | Gtres

En cuanto al vestido de novia, Amanda apostó por un diseño de Lorenzo Caprile, clásico y elegante, con cuello elevado, mangas largas y una larga cola.

Amanda Lange en su boda con Friedrich von Schönburg | Gtres

Tras la ceremonia religiosa, los invitados se desplazaron hasta el Castillo de Viñuelas, donde continuaron las celebraciones rodeados de naturaleza a las afueras de Madrid.