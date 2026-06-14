LOS DETALLES
Friedrich von Schönburg se casa con Amanda Lange: la boda que ha reunido a la nobleza europea en Madrid
La boda entre Friedrich von Schönburg, hijo del conde Rudi y María Luisa de Prusia, y Amanda Lange reunió a varias familias de la nobleza europea en Madrid. Te contamos los detalles de uno de los enlaces más exclusivos de la temporada.
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Madrid se convirtió este sábado 13 de junio en el escenario de una de las grandes bodas aristócratas del año. Amanda Lange y Friedrich von Schönburg, hijo del conde Rudi y María Luisa de Prusia, prima de la reina Sofía, se dieron el Sí, quiero en una ceremonia celebrada en la iglesia de Santa Bárbara.
Hasta allí se desplazaron multitud de representantes de la nobleza europea, empresarios y personalidades destacadas, componiendo una lista de invitados de unos 170 asistentes procedentes de 39 nacionalidades.
De esta forma, el enlace selló una historia de amor de más de 16 años entre Friedrich y Amanda, que pertenece a una conocida familia vinculada a Marbella y al ámbito empresarial.
En cuanto al vestido de novia, Amanda apostó por un diseño de Lorenzo Caprile, clásico y elegante, con cuello elevado, mangas largas y una larga cola.
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Tras la ceremonia religiosa, los invitados se desplazaron hasta el Castillo de Viñuelas, donde continuaron las celebraciones rodeados de naturaleza a las afueras de Madrid.
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