El pésame de Mónica Cruz a Miguel Ángel Muñoz por la muerte de su madre: "Había que estar ahí"

Hace 11 días de la muerte de Cristina Blanco, conocida por ser una de las videntes más populares de los años 90 en la televisión española. Además, también era famosa por ser la madre de Miguel Ángel Muñoz, uno de los actores más aclamados del panorama cinematográfico.

Desde entonces, son muchos los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto, desde Ana Obregón hasta Lydia Bosch, dándole el más sincero pésame al primogénito de la tarotista.

Pero quien no podía faltar en esta rueda de apoyo hacia Miguel Ángel es Mónica Cruz, con quien compartió el programa Un paso adelante. La bailarina también se ha pronunciado sobre la muerte de Cristina Blanco, la que fue su suegra, puesto que en sus 20, Miguel Ángel y Mónica fueron pareja.

Mónica Cruz | Gtres

El pésame de Mónica

La también actriz ha asegurado ante las cámaras que le dio el pésame a Miguel Ángel: "Claro, le puse un mensaje", afirmó. "Ya no nos vemos tanto como antes, por trabajo, por la vida, por todo", ha explicado, "pero sí, claro, había que estar ahí", añadió.

Además, reflexionó que la situación en la que se encuentra ahora su exnovio "es una pena", puesto que perder a una madre tiene que ser muy duro, aparte de que "era muy joven", ha enfatizado Cruz.

Mónica Cruz | Gtres

Su relación con Cristina

Con total naturalidad, Mónica afirmó que "fui novia de Miguel Ángel, vamos a hablarlo", entre risas. "Sí la conocí, pero llevaba muchos años sin tener contacto con ella", detalla sobre la relación de madre e hijo.

Sin mucho más detalle sobre cómo era la convivencia familiar, la bailarina confesó que "sabía de ella por Miguel Ángel", dejando claro que no llegaron a compartir demasiadas actividades y jornadas juntas.

Mónica Cruz y Miguel Ángel Muñoz en 2004 | Gtres

La situación sentimental de Mónica

Sobre en qué punto está ahora Mónica en el amor, ella misma ha contado con humor que "el amor está en el aire". Afirma que "no es una cosa que me quite el sueño", detallando que "si llega genial, pero no busco nada".

"Estoy muy feliz, muy a gusto", confiesa de su vida de soltera. "Yo creo que cuando ya llegas a una edad y tienes tu familia, es más una cuestión de calidad que de cantidad", reflexiona.

A pesar de esta perspectiva, no está cerrada a nada: "Si llega algo que se pueda acoplar y nos podamos acoplar, no pasa nada, ni tampoco lo voy a esconder", ha contado.

Mónica Cruz | Gtres

Por lo que hace a su pareja ideal, relata que no tiene estándares concretos: "Siempre me dicen, ¿y qué hay de pedir? Y digo, yo no pido nada, porque si entras pidiendo, ya mal vas. Yo cada uno que sea como sea, buena gente, que te entiendas, que te respetes, que te apoyes y que te admires. Y esto que parece todo súper sencillo, pues debe ser que no pasa nada".

Aún y con esta ventana abierta, Mónica Cruz reafirma que "yo estoy muy bien sola y con mis cositas", dejando más que claro que no necesita a nadie a su lado en el plano amoroso para estar en paz.