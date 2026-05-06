De Demi Lovato a Gwyneth Paltrow pasando por Donald Trump: las celebrities que han terminado vetadas de la MET Gala

Cada edición de la MET Gala deja looks imposibles y una lista de invitados que parece sacada de Hollywood. Sin embargo, detrás de todo ese glamour, también hay celebrities que no terminaron precisamente encantadas con la experiencia o simplemente no son invitadas.

Donald Trump

Uno de los casos más conocidos es el de Donald Trump. Anna Wintour llegó a confirmar públicamente que el presidente de Estados Unidos estaba vetado del evento, convirtiéndose en uno de los nombres más polémicos ligados a la historia de la gala.

Donald Trump | Gtres

Demi Lovato

Muy diferente fue el caso de Demi Lovato. La cantante acudió a la MET Gala en 2016 y después confesó que la experiencia no le gustó nada. Según contó, el ambiente le pareció muy falso y llegó a sentirse tan incómoda que solo quería marcharse cuanto antes.

Demi Lovato | Gtres

Amy Schumer

Amy Schumer tampoco guarda un gran recuerdo de su paso por el evento. La actriz y humorista llegó a describir la gala como algo parecido a un castigo, asegurando que no disfrutó en absoluto del ambiente y que no encajaba con ese tipo de celebraciones.

Amy Schumer | Gtres

Gwyneth Paltrow

Algo parecido le ocurrió a Gwyneth Paltrow. Aunque años después suavizó su postura, en su momento la actriz confesó que la MET Gala le había parecido poco divertida y demasiado caótica. Aun así, terminó regresando en la gala de 2017 y 2019.

Gwyneth Paltrow | Getty Images

Zayn Malik

Quien también ha decidido mantenerse al margen es Zayn Malik. El cantante acudió en 2016 junto a Gigi Hadid y, desde entonces, no ha vuelto. El artista reconoció que no se siente cómodo en eventos tan expuestos públicamente y que prefiere otro tipo de vida mucho más discreta.

Zayn Malik y Gigi Hadid | Gtres

Lili Reinhart

Más reciente fue la polémica protagonizada por Lili Reinhart. La actriz criticó públicamente a Kim Kardashian tras su drástica pérdida de peso para llevar el icónico vestido de Marilyn Monroe en la MET Gala 2022. Poco después, la propia Lili insinuó que probablemente no volvería a ser invitada al evento tras sus declaraciones.

Lili Reinhart | Gtres

Y es que, aunque la MET Gala siga siendo el evento más exclusivo de la moda, no todas las estrellas parecen dispuestas a soportar la presión, la exposición y las polémicas que lo rodean. Porque detrás de las fotos perfectas y los vestidos espectaculares, también hay famosos que prefieren no volver jamás.