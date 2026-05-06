TRAS MESES CENTRADA EN SU RECUPERACIÓN
La imagen que confirma que Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, ha recuperado la relación con su madre, Lourdes Ornelas
Sheila Devil ha subido a sus redes sociales, imágenes junto a Lourdes Ornelas que confirma el buen momento que atraviesan después de unos meses especialmente complicados.
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Poco a poco, Sheila Devil parece estar recuperando la estabilidad. La hija única de Camilo Sesto ha sorprendido al compartir una fotografía junto a su madre, Lourdes Ornelas, dejando ver la buena relación entre ambas después de una etapa marcada por los problemas personales.
La imagen, publicada en redes sociales, muestra a madre e hija posando juntas y sonrientes, en una escena muy distinta a las que habían protagonizado en los últimos años. Un gesto sencillo que muchos interpretan como una señal de que Sheila atraviesa uno de sus momentos más tranquilos y estables.
Durante mucho tiempo, la situación de Sheila generó una enorme preocupación en su entorno. Sus problemas de salud y sus adicciones provocaron varios episodios complicados que pusieron el foco mediático sobre ella, mientras Lourdes Ornelas permanecía siempre a su lado intentando ayudarla.
De hecho, fue a comienzos de este año cuando se conoció que Sheila había ingresado en un centro especializado para tratar sus problemas de adicción, un paso muy importante en su recuperación y que habría supuesto un auténtico cambio en su vida.
Lourdes nunca ha ocultado lo duro que ha sido este proceso. La mexicana llegó a reconocer públicamente que convencer a su hija para iniciar el tratamiento no fue nada fácil, aunque siempre defendió la importancia de acompañarla y apoyarla en todo momento.
Ahora, esta nueva imagen juntas parece confirmar que la relación entre ambas atraviesa un momento mucho más cercano y tranquilo. Una reconciliación que ha sido aplaudida por los seguidores de Sheila, que llevaban tiempo preocupados por su situación.
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Lejos de polémicas y del foco constante, todo apunta a que la hija de Camilo Sesto quiere reconstruir su vida desde la discreción y rodeada de las personas que nunca se han separado de ella. Y, entre todas ellas, Lourdes Ornelas ha vuelto a demostrar que sigue siendo su mayor apoyo.
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