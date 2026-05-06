La imagen que confirma que Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, ha recuperado la relación con su madre, Lourdes Ornelas

Poco a poco, Sheila Devil parece estar recuperando la estabilidad. La hija única de Camilo Sesto ha sorprendido al compartir una fotografía junto a su madre, Lourdes Ornelas, dejando ver la buena relación entre ambas después de una etapa marcada por los problemas personales.

La imagen, publicada en redes sociales, muestra a madre e hija posando juntas y sonrientes, en una escena muy distinta a las que habían protagonizado en los últimos años. Un gesto sencillo que muchos interpretan como una señal de que Sheila atraviesa uno de sus momentos más tranquilos y estables.

Durante mucho tiempo, la situación de Sheila generó una enorme preocupación en su entorno. Sus problemas de salud y sus adicciones provocaron varios episodios complicados que pusieron el foco mediático sobre ella, mientras Lourdes Ornelas permanecía siempre a su lado intentando ayudarla.

De hecho, fue a comienzos de este año cuando se conoció que Sheila había ingresado en un centro especializado para tratar sus problemas de adicción, un paso muy importante en su recuperación y que habría supuesto un auténtico cambio en su vida.

Lourdes nunca ha ocultado lo duro que ha sido este proceso. La mexicana llegó a reconocer públicamente que convencer a su hija para iniciar el tratamiento no fue nada fácil, aunque siempre defendió la importancia de acompañarla y apoyarla en todo momento.

Ahora, esta nueva imagen juntas parece confirmar que la relación entre ambas atraviesa un momento mucho más cercano y tranquilo. Una reconciliación que ha sido aplaudida por los seguidores de Sheila, que llevaban tiempo preocupados por su situación.

Lejos de polémicas y del foco constante, todo apunta a que la hija de Camilo Sesto quiere reconstruir su vida desde la discreción y rodeada de las personas que nunca se han separado de ella. Y, entre todas ellas, Lourdes Ornelas ha vuelto a demostrar que sigue siendo su mayor apoyo.