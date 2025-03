Shaila Dúrcal, comprensiva con Sheila Devil, después de que afirmase que ella también es hija de Rocío Dúrcal

Sheila Devil, la hija de Camilo Sesto, vuelve a ser noticia. Sus recientes declaraciones han causado sorpresa y preocupación por su estado de salud. En una entrevista con la revista Pronto, Sheila afirmó que su verdadera madre no es Lourdes Ornelas, sino Rocío Dúrcal. Estas palabras han generado polémica y dudas sobre el estado en el que se encuentra.

Ante estas declaraciones, la hija de la artista, Carmen Morales, no tardó en responder dejando clara su opinión sobre el tema mostrando toda su comprensión en estos momentos tan difíciles para Sheila. Por su parte, su hermana Shaila Dúrcal, se ha mostrando también muy comprensiva y ha asegurado que no le ha molestado la afirmación: "No, yo creo que porque también hay veces que uno procesa la información según... Es una persona que ha vivido muy cercana a nosotros. Cuando hemos crecido, somos vecinos de toda la vida, pero antes, sobre todo más que eso, siempre hemos sido muy cercanos".

"Nos hemos criado juntos prácticamente, yendo a casa de Camilo y tal, y las veces que han venido a casa, y creo que con eso me quedo. Esos son los recuerdos que yo me llevo de siempre, de haber pasado unas etapas maravillosas. Ahora en la vida de mayores, pues nos hemos alejado mucho, pero siempre la llevo en mi corazón, y eso es lo más importante, y la quiero mucho", ha desvelado.

Shaila Dúrcal haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Cuando el equipo de Europa Press le ha preguntado si cree que estas declaraciones podrían ser una forma subconsciente de Sheila Devil de expresar su cariño por Rocío Dúrcal, ha respondido: "¿Quién sabe? Yo creo que es algo muy importante darle su espacio. No hay que estar atosigándola. La verdad que es muy pesado cuando te están atosigando, y hay que dejarle que sea ella, que sea ella ahora. Es una nueva etapa, y yo creo que poco a poco, con mucho amor y cariño de la gente que realmente le queremos, creo que es lo más importante".

Agregó además: "Te voy a decir una cosa. Yo la quiero mucho de toda la vida, ha sido una persona que ha sido importante en mi vida, porque son una extensión de la familia. Pobrecita, está pasando una etapa que solamente ella comprende. Creo que la salud mental es fundamental y yo, en lo que pueda, siempre voy a estar mandándole todo mi amor y cariño, porque la adoro y tenemos muchos amigos en común también, que están ahí pendientes de ella también, y bueno, pues siempre la voy a querer, toda mi santa vida".

Finalmente, ha subrayado la importancia del apoyo familiar en este momento difícil: "Además de Lourdes, tiene más gente a su lado. La familia, toda la familia, yo creo que es importante que esté unida y bueno, pues ella, sobre todo ella, que esté bien, que espiritualmente y poco a poco vaya encontrando un lugar bonito en su corazón, ¿no? Que es lo más bonito, pero yo la quiero mucho".