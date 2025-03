¿De dónde viene la amistad entre Carmen Morales, su hermana Shaila Dúrcal y Sheila Devil?

Son momentos muy difíciles para Sheila Devil. La hija de Camilo Sesto está atravesando por una etapa complicada donde su estado de salud está generando una gran preocupación debido a sus problemas de adicción.

Una preocupación que recientemente mostraban públicamente las hijas de Rocío Dúrcal, Shaila y su hermana Carmen Morales, en las declaraciones que realizaban a la salida del teatro de Torrelodones donde la hija mayor de la fallecida cantante triunfa con su obra, Querida Ágatha.

"Le han pasado más cosas, creo que también oí que la habían detenido, y no sé qué más, una tras otra. El monopatín, en fin, es que es un no parar y es una pena. A mí me da mucha pena Camilo, mucha pena. Ojalá llegue alguien, un ángel de la guarda, que no sea su madre, porque ahora mismo él le ha cogido manía. Cuando la cabeza no funciona, a veces coges manía a la gente que más te quiere y más intenta hacer por ti. Debería aparecer alguien que intente salvarle la vida, porque hay que salvarle la vida ahora mismo", reconocía Carmen Morales ante las cámaras de Europa Press.

Carmen Morales haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Una preocupación a la que días después de sumaba su hermana Shaila: "Es algo muy importante darle su espacio. No hay que estar atosigándola. La verdad que es muy pesado cuando te están atosigando, y hay que dejarle que sea ella, que sea ella ahora".

Shaila Dúrcal haciendo declaraciones a Europa Press | Europa Press

Además, durante estas declaraciones, ambas se pronunciaban sobre la afirmación que hace semanas hizo Sheila Devil asegurando que ella también era hija de Rocío Dúrcal. Una información a la que ninguna de las dos hermanas han dado ninguna importancia mostrándose de lo más comprensiva con la hija de Camilo Sesto en los difíciles momentos que atraviesa: "Lo que dice de Rocío Dúrcal es algo a lo que no hay que hacer caso, porque es una estupidez en comparación con la gravedad de su situación".

Pero, ¿de dónde procede este cariño y amistad entre ellas? Pues según contaron las hijas de Rocío Dúrcal, se debe a la gran amistad que mantenían las familias porque vivían muy cerca en Torrelodones: eran vecinos.

La cantante Rocío Dúrcal | Gtres

"Nos hemos criado juntos prácticamente, yendo a casa de Camilo y tal, y las veces que han venido a casa, y creo que con eso me quedo. Esos son los recuerdos que yo me llevo de siempre, de haber pasado unas etapas maravillosas. Ahora en la vida de mayores, pues nos hemos alejado mucho, pero siempre la llevo en mi corazón, y eso es lo más importante, y la quiero mucho", afirmaba Sheila a Europa Press. "Ha sido una persona que ha sido importante en mi vida, porque son una extensión de la familia. Pobrecita, está pasando una etapa que solamente ella comprende", reconocía Shaila demostrando públicamente con sus palabras el gran cariño que guardan a la familia de Camilo Sesto.