Ana Obregón, feliz con la noticia de que su sobrino Juancho será padre: "Un primito más para Anita"

Ana Obregón volvía con pena de sus vacaciones en Mallorca ya que según dice lo ha disfrutado mucho y asegura que respecto a la casa y sus hermanos está "todo bien". "La verdad que, con ganas, penita de dejar la casa, el mar", añadía también respecto a la vuelta a la rutina.

Pero no solo eso, la presentadora, además, confirmaba la buena noticia que salió a la luz hace unos días: su sobrino Juancho será padre próximamente junto a su mujer Cristina con la que se casó hace algo más de un año.

"Ay, ya os habéis enterado, estoy feliz, uno más, un primito más para Anita", decía cuando los reporteros le preguntaban sobre cómo había recibido esta noticia por parte de su sobrino.

Ana Obregón, preguntada por los reporteros | Europa Press

Ana decía que está contenta porque será tía abuela pero que lo más importante es que su nieta Anita tendrá un nuevo primito. "Yo tía abuela, pero es la prima de Anita, somos muchísimos ya, estoy feliz porque es mi sobrino adorado", decía dejando clara la relación tan especial que mantiene con Juancho.

Quién es Juancho García Obregón

Juan Antonio, 'Juancho' García Obregón, es el hijo de Juan Antonio García‑Obregón, el hermano mayor de Ana Obregón. Juancho siempe ha sido el menos mediático de sus hermanos ya que tiene un perfil bajo en redes sociales y suele evitar la prensa.

Se casó con Cristina Gutiérrez el pasado 14 de junio de 2024 en Covadonga, Asturias, tras aproximadamente cuatro años de relacion. Al enlace acudieron rostros conocidos como Carlos Sainz Jr., con quien mantiene una amistad desde pequeños, y por supuesto, Ana Obregón, que lució un elegante vestido rojo.

Ana Obregón en la boda de su sobrino Juancho | Gtres

Ahora, algo más de un año después, la pareja anunciaba que van a ser padres, una noticia que supone un soplo de aire fresco para Ana Obregón y su nieta Anita.