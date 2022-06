Carlos Vives: lo que le respondió Shakira al mensaje que le envió tras enterarse de su separación de Piqué

El asombro por la separación de Shakira y Piqué no cesa. Y es que, pese a los rumores que ya vaticinaban la 'crónica de una muerte anunciada', lo cierto es que les hacíamos como una de las parejas más consolidadas de la crónica social.

Una sorprendente ruptura que emitió la cantante por medio de su agencia de comunicación y de la que mucho se ha especulado que el motivo habría sido una presunta infidelidad por parte del futbolista.

Desde que nos hicimos eco del fin de ese amor que se forjó unos meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, rostros conocidos como Xavi Hernández o Ibai Llanos, grandes amigos del catalán, han sido preguntados por los protagonistas de la historia, quienes por el momento han preferido no dar declaraciones.

En cuanto a las amistades que respectan a Shakira, era Carlos Vives el que hace tan solo unos días se pronunciaba en un evento musical y hablaba sobre lo afectada que estaba su amiga tras su separación: "Está triste", confirmaba el cantante.

Carlos Vives y Shakira | Gtres

Carlos Vives vuelve a pronunciarse sobre la separación de Shakira y Piqué

Y ahora, durante la presentación de su Tour 'Después de todo Vives' este lunes 17 de junio en Madrid, el autor de 'La Bicicleta' ha vuelto a alzar la voz sobre la comentada separación.

"Eso es muy difícil, eso es una tragedia", responde al ser preguntado por los micrófonos de 'GTRES' en exclusiva sobre cómo lo hubiera hecho él. "Uno no se casa para separarse, por lo menos yo lo pienso así. Cuando uno encuentra a alguien y lo quiere para toda la vida, cuando empiezan a pasar cosas, y pasa lo que no esperas es muy difícil. Eso parte el corazón, a mí me ha pasado y...", añade.

El artista asegura que la situación todavía se complica "cuando hay hijos de por medio" pues "uno no quiere hacer daño a nadie, uno no quiere hacerle daño a nadie nunca, entonces eso es complicado... Yo sé que ha vivido momentos difíciles. Yo le mandé un mensajito, me puso lágrimas, corazones partidos y yo sé que lo que está pasando no es fácil".

Ante todo, Vives asegura que "les deseo lo mejor porque además les conocí a los dos y los dos son increíbles, son personas increíbles".

Seguro que te interesa...

Ibai Llanos, amigo de Piqué, habla sobre cómo se encuentra tras su separación de Shakira