Verdeliss enseña los avances de su nueva casa en Madrid: una nueva etapa para su gran familia

Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss en las redes sociales, empieza a ver la luz al final del camino. La influencer y atleta ha compartido por fin las primeras imágenes de la que será su nueva casa en Madrid, un proyecto muy esperado que llega después de varios meses de incertidumbre y que supone un nuevo comienzo para ella y su numerosa familia.

A través de un vídeo publicado en su perfil de Instagram, Verdeliss ha querido enseñar a sus seguidores cómo está avanzando la construcción de su nuevo hogar. Las imágenes permiten seguir el proyecto prácticamente desde el principio, con las primeras excavaciones del terreno y la construcción de los cimientos hasta llegar al estado actual de la vivienda, que ya cuenta con buena parte de la estructura y los muros levantados.

Aunque todavía queda mucho trabajo por delante y habrá que esperar para conocer el resultado definitivo, la evolución de la obra ya permite hacerse una idea de la magnitud del proyecto. Un paso importante para la familia, que cada vez está más cerca de comenzar una nueva etapa en la capital.

Verdeliss mostrando la construcción de su nueva casa en Madrid | Instagram

Un nuevo hogar

Para Verdeliss, esta vivienda tiene además un significado especial. La creadora de contenido llevaba meses dando pistas sobre un importante proyecto inmobiliario, aunque hasta ahora había mantenido bastante discreción sobre los detalles.

Ahora, con las obras ya avanzadas, ha decidido compartir con su comunidad parte de este proceso y reconocer que este nuevo proyecto le ha permitido "recuperar la fe". La frase cobra especial sentido teniendo en cuenta su experiencia anterior con la construcción de su vivienda habitual en Pamplona.

Verdeliss | Gtres

Aquella obra estuvo marcada durante años por retrasos, problemas y diferentes complicaciones que terminaron convirtiendo el proceso en una auténtica carrera de obstáculos. Una situación que hizo que esta nueva construcción se viviera también con cierta incertidumbre.

Por eso, Verdeliss no ha ocultado su emoción al comprobar que esta vez las cosas están siendo diferentes. Para ella, la nueva casa representa un "sueño cumplido" y un proyecto en el que está poniendo mucha ilusión.

Verdeliss | Gtres

La corredora también ha querido agradecer públicamente el trabajo del equipo encargado de hacer realidad la vivienda, así como el de la arquitecta e interiorista, con quien asegura haber creado una relación que va más allá de lo profesional.

Llega en un momento de cambios

Con su habitual cercanía, Verdeliss también ha aprovechado la publicación para hacer una reflexión sobre lo que supone mostrar una obra de estas características en redes: "Cuesta hablar de cumplir sueños en un panorama tan delicado como el actual. Ojalá sepa hacerlo desde la sensibilidad, soy consciente de nuestros privilegios", ha expresado.

Por ahora, la vivienda continúa en plena construcción y todavía quedan por definir muchos de sus detalles. Sin embargo, las primeras imágenes ya muestran un cambio importante respecto a los primeros meses del proyecto.

Verdeliss | Gtres

Después de años "reacia tras la experiencia tan traumática con nuestra casa de Pamplona", Verdeliss encara ahora con ilusión la construcción de este nuevo hogar en Madrid, que está cada vez más cerca de convertirse en el refugio de la familia compuesta por ella, su marido y sus 8 hijos.