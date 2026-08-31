Mar Flores, abuela de nuevo: Carlo y Ale Rubio, padres de una niña con nombre en honor a María Teresa Campos

Ayer, día 30 de agosto de 2026, Mar Flores y Terelu Campos se convirtieron en abuelas por segunda vez. Y es que sus hijos, Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, han dado la bienvenida a su segundo bebé, una niña a la que han llamado Tessa, homenajeando así a la abuela de Alejandra.

Como no podía ser de otra manera, Mar Flores ha acudido al hospital para conocer a su nieta, que llega un año y medio después del nacimiento del primer hijo de la pareja, Carlo, mismo nombre que su padre y abuelo.

Así pues, la que ya se ha convertido en familia de cuatro permanece en el hospital, donde aún están conociendo a su pequeña Tessa. Si una cosa tenían clara es que querían que sus hijos se llevaran poco entre ellos, y así lo han logrado.

En este artículo te detallamos todo lo que ha contado la modelo y empresaria tras el nacimiento de su segundo nieto, además de cómo empezó la historia de amor entre la joven pareja. ¡Vamos a ello!

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia dan la bienvenida a su segunda hija | Instagram

Las palabras de Mar Flores

La modelo salía apresurada de su casa cuando las cámaras la han interceptado para darle la enhorabuena por la llegada de su primera nieta: "Muchas gracias, voy a verla", ha contestado.

Y es que la también empresaria aún no la ha visto ni a través de una imagen. Flores también ha asegurado que tanto Alejandra como Carlo se encuentran bien: "Todo bien", ha afirmado.

Una vez ha llegado al hospital, ha vuelto a ser recibida por la prensa, a quien ha repetido de nuevo que estaba muy contenta por el nacimiento de su nieta. Seguidamente, ha entrado rápidamente al Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz para conocer a su pequeña princesa con una bolsa roja que seguro que era un detalle para o los padres o Tessa.

Mar Flores en su llegada al hospital | Gtres

A su salida, muy sonriente, ha expresado que "ya ellos os atenderán y os explicarán, yo no tengo más que decir que estoy muy contenta". Ha aprovechado para agradecer el interés de la prensa y asegurar que "todo está muy bien". Sobre el nombre escogido para la bebé, ha apuntado que "todo me parece perfecto".

Su historia de amor

La pareja se conoció en 2024, después de que Alejandra defendiera de forma pública a Carlo. Él decidió ponerse en contacto con ella y allí empezó su historia de amor, en la que en poco tiempo han pasado muchas cosas.

Tras muchas citas y unos meses de relación, anunciaron que estaban esperando un hijo, una noticia que sacudió a la prensa y que los hizo estar en el centro mediático, un hecho que tuvieron que afrontar como pareja, tratando que afectara lo menos posible a su relación.

Alejandra Rubio y Carlo Constanzia | Gtres

Tras la llegada de su primer hijo, Carlo, en diciembre de 2024, ambos sabían que no querían que sus hijos se llevaran muchos años entre sí. Dicho y hecho, han dado la bienvenida a su pequeña Tessa un 30 de agosto de 2026, a poco más de tres meses de que el ya hermano mayor cumpla 2 años.

Ahora les queda por cumplir una boda, su boda. En algunas ocasiones ella misma ha bromeado sobre a ver cuando le cae el anillo, pero parece ser que no tienen mucha prisa al respecto. Ahora les toca disfrutar de la llegada de su princesa, pasar por el altar puede esperar. Desde Novamás les damos la más sincera enhorabuena a Alejandra y a Carlo, y una gran bienvenida a la pequeña Tessa.