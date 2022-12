Carla Barber enseña el grave accidente que ha ocurrido en su casa: "Menos mal que no había nadie"

Desde hace una semanas Carla Barber acapara titulares, pues desde que anunció su segundo embarazo en seis meses, no hay día que el ojo mediático no se pose en ella.

Es más, en las últimas semanas ha recibido muchas críticas de sus seguidores, pues son muchas las personas que cuestionan su decisión de quedarse embarazada tan pronto y, más aún, de querer someterse a una segunda cesárea.

Ante esto, Carla Barber no ha dejado de repetir que es su cuerpo y que su ginecóloga está al tanto de todo y que no hay ningún riesgo. Eso sí, la batalla en redes no deja de perseguirla y si a eso le sumamos el estrés por la mudanza, la cosa se complica aún más.

Era hace una semana cuando veíamos a la doctora e influencer llorar de emoción al ver su nuevo hogar junto a su hijo Bastian y su chico, Joseph, quien todavía evita ser visto por las cámaras.

Entonces ya contó a sus seguidores que estaba "agotada mentalmente", pero con el transcurso de los días la familia se encontraba preparada para iniciar su nueva vida.

Sin embargo, lejos de lo que cualquier podría esperar, Carla Barber ha subido un impactante vídeo de lo que ha ocurrido en su casa y, por suerte, no ha habido ningún herido.

Captura Instagram Carla Barber | @dr.carlabarber

Según se escuchaba de fondo en el vídeo el techo del baño se habría caído y habría quedado desperdigado por todo el suelo. Este desprendimiento ha sido muy grave, pues no solo tendrán que reconstruirlo entero, sino que también podría haber sido muy peligroso.

Así, dejando ver el techo hecho añicos y desperdigado por el suelo contaba lo que había ocurrido y daba las gracias a Dios por la suerte que había tenido: "Estamos bien", "menos mal que no había nadie en el baño".

Captura Instagram Carla Barber | @dr.carlabarber

Por ahora, la doctora no ha vuelto a hablar más del tema y tampoco ha dado más información, pero parece que las obras tendrán que seguir un poco más para disfrutar al máximo de su casa de ensueño.

Seguro que te interesa...

Carla Barber desvela emocionada el sexo del bebé que espera, seis meses después de dar a luz