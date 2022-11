Carla Barber tiene la solución a la "rara" sonrisa que se nota Violeta Mangriñán

Violeta Mangriñán ha compartido con sus seguidores su última preocupación, pero lo cierto es que algunos ya se habían dado cuenta. La influencer ha explicado a través de su perfil de Instagram que desde hace meses nota algo raro en su sonrisa y parece no gustarle nada. Tras esto, ha publicado una imagen sonriendo: "Cuando sonrío se ve tal que así, cosa que antes no me pasaba, y no, no me gusta nada", ha comentado Mangriñán, que ha asegurado también que no quiere dejar de sonreír.

Captura Violeta | Instagram @violeta

Violeta ha explicado a sus seguidores que el motivo de su preocupación reside en "lo mucho que se le ve la encía" cuando sonríe.

La valenciana no ha querido esperar para saber qué es lo que le ocurre en el labio y ha contactado, de inmediato, con su amiga y médica, Carla Barber. "¿Qué solución tiene esta sonrisa? ODIO", le ha preguntado a la doctora. Carla ha respondido al minuto a Violeta y le ha comunicado que se trata de "sonrisa gingival".

Captura Violeta | Instagram @violeta

Tras las respuestas de muchos de sus fans que se han sentido identificados con ella, Violeta ha compartido la recomendación que su amiga Carla le ha proporcionado: "Me ha dicho que bótox, pero pregúntale a tu doctor de confianza y que te vea primero, a ver que es lo que necesitas". Violeta, tras descubrir lo que realmente le sucede, ha comunicado que pondrá solución inmediata a esto y ha asegurado compartir en redes sociales "el antes y el después".

Seguro que te interesa...

El mensaje de Violeta Mangriñán a los que critican su delgadez: "Pensadlo dos veces"