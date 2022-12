El novio de Carla Barber evita así ser visto en una fiesta delante de las cámaras

Dispuesta a celebrar la Navidad, Carla Barber asistió este miércoles al evento de Moët & Chandon que tuvo lugar en el Palacio de Cibeles de Madrid. Un evento al que la doctora fue acompañada de Joseph, su pareja y, también, padre de su hijo Bastián, y de Romeo, que se encuentra en camino.

Carla pudo dedicarle unos minutos a los medios allí presentes, y ha sido este el momento donde la canaria no ha podido contener la risa. ¿El motivo? La estrategia de su pareja, Joseph, a fin de evitar las cámaras. Mientras la influencer conversaba con los medios, el padre de su hijo optaba por esquivarlos: "Es que mi chico acaba de pasar corriendo por aquí debajo para que nadie le vea", ha comentado la doctora en tono humorístico.

Lo cierto es que su relación se ha mantenido, desde su comienzo, en la máxima discreción. Y es que, a pesar de la activa vida en Instagram de Carla, son pocas las imágenes que comparte con su pareja.

La canaria ha asegurado lo mucho que ha cambiado su vida en el último año y medio: "He sido mamá, estoy embarazada de nuevo y me voy a casar, así que muchas cosas". Carla parece estarle muy agradecida a este 2022. "Un año espectacular", ha confesado la doctora. El nacimiento de su hijo, Bastián, pospuso los planes de boda de la pareja y este segundo embarazo lo ha vuelto a hacer. Aun así, Carla Barber y su chico planean pasar por el altar el próximo 2023.

"Haremos la boda unos meses después de que nazca el nuevo peque", ha comentado Carla. La doctora ha confesado cuáles son proyectos familiares de cara al futuro: "Yo quiero cuatro, lo he dicho siempre. Me encantaría tener niñas, dos. Más delante, pero esperaríamos un poquito, yo creo que dos o tres añitos para ir a por las niñas".

Carla Barber también ha podido hablar sobre su actual relación con su ex Diego Matamoros, a quien a pesar de tenerle "la pista perdida", le desea "siempre lo mejor".

Laura Matamoros, hermana de Diego, era muy amiga de Carla, pero cada vez son menos las ocasiones donde las vemos juntas: "Hace un montón que no nos vemos para quedar, pero sí que coincidimos", ha asegurado la doctora. Además, Carla ha comentado su último encuentro con Laura: "Me estuvo diciendo qué tal es la vida de ser mamá doble, un par de consejos me dio".

