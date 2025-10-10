Antena 3 Logo Antena 3
FALLECIÓ A LOS 46 AÑOS

Cari Lapique confiesa cuál es el motor que le ayuda a seguir adelante tras la muerte de su hija Caritina y de su marido

Cari Lapique ha querido agradecer a la prensa todos los premios que están dando a su hija Caritina, que falleció el pasado verano a los 46 años, reconociendo su gran trabajo con la empresa de catering que montó y que ahora gestiona su marido, Antonio Matos. Cari también ha hablado de su faceta de abuela y cómo sus nietos son su motor para seguir adelante.

Cari Lapique atendiendo a la prensa

Vídeo: Europa Press Foto: Europa Press

Marta Picazo
Publicado:

Este jueves, 9 de octubre, Cari Lapique ha querido apoyar a su amiga Belén Junco en la presentación de la última novela, La digna heredera. Un evento donde ha contado con el apoyo de otras amigas como María Palacios, Nieves Herrero o Nuria González.

Cari Lapique, en la presentación del libro de Belén Junco
Cari Lapique, en la presentación del libro de Belén Junco | Gtres

Cada vez más dispuesta a hablar con la prensa después del tremendo golpe que le dio la vida el pasado verano enfrentándose a la muerte de su marido, Carlos Goyanes, y de su hija, Caritina, con tan solo unos días de diferencia.

Carlos Goyanes, Antonio Matos, Cari Lapique, Carla Goyanes, Caritina Goyanes y Jorge Benguria
Carlos Goyanes, Antonio Matos, Cari Lapique, Carla Goyanes, Caritina Goyanes y Jorge Benguria | Gtres

Tras posar para los medios, Cari Lapique concedía unos minutos a la prensa, a la que confesó ser una amante de la lectura: "Leo muchísimo. Lo que no veo son series, pero leer como una loca. Todavía no me he contagiado, no me he pasado al otro bando".

Completamente volcada en su faceta de abuela, Cari se considera una "abuela molona". Unos nietos que se han convertido en el motor para seguir adelante: "Mis nietos son lo más importante".

En sus declaraciones, la socialité también se mostró muy agradecida por los últimos reconocimientos que ha recibido su hija Caritina tras su muerte por su trabajo en el mundo de la hostelería con su empresa de catering.

