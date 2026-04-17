Cantora, el sueño de Paquirri: de un hogar feliz al centro de la guerra más mediática de la familia Pantoja

Todo comenzó como un sueño. Cantora fue adquirida por Paquirri antes de su matrimonio con Isabel Pantoja, con la idea de crear un hogar idílico. Durante años fue el corazón de la familia, un lugar donde se vivieron momentos felices para la pareja.

Pero todo cambió en 1984, tras la muerte del torero. A partir de ese momento, la finca pasó a convertirse en un espacio marcado por el dolor y también por decisiones complicadas relacionadas con la herencia. Durante un tiempo, la artista llegó incluso a cerrar Cantora, incapaz de afrontar todo lo que significaba para ella ese lugar.

Isabel Pantoja y Paquirri, en 1984 | Gtres

Con los años, regresó y la convirtió en su hogar. Sin embargo, ese aislamiento fue creciendo hasta transformar la finca en una especie de fortaleza, cada vez más alejada del exterior.

El gran escándalo llegó décadas después, cuando Kiko Rivera rompió su silencio y cuestionó públicamente la gestión del legado de su padre. Todo saltó por los aires cuando aseguró haber descubierto una habitación secreta en Cantora.

Finca Cantora | Gtres

Según su versión, en esa habitación se encontrarían guardados los objetos personales de Paquirri: desde capotes y trajes hasta objetos más íntimos como muletas, todos supuestamente ocultos durante años.

Kiko Rivera e Isabel Pantoja | Gtres

Unas declaraciones que no solo empezaron la guerra familiar, sino que también abrieron la puerta a posibles consecuencias legales para la tonadillera, llegando a hablarse incluso de delitos como apropiación indebida.

Pero el conflicto no se quedó ahí. Cantora volvió a convertirse en motivo de enfrentamiento. Kiko Rivera, que hasta ese momento no había cuestionado la gestión de la herencia, acusó a su madre de haberle engañado durante años.

A todo esto se suma otro factor clave: los problemas económicos. No es la primera vez que se plantea la venta de la finca. En 2017, las deudas con Hacienda llevaron a Isabel Pantoja a intentar vender Cantora por siete millones de euros, una cifra muy por encima de su valor real.

De hecho, ya en 2015 la propiedad había sido tasada por peritos oficiales del Estado en 4.400.000 euros, ante la posibilidad de que tuviera que salir a subasta pública.

Entrada de la finca Cantora sin su letrero | Europa Press

En los últimos años, la posibilidad de venta ha seguido sobre la mesa en varias ocasiones, alimentando rumores sobre su futuro y sobre la situación financiera de la artista. De hecho actualmente se habría procedido a su venta.

Hoy, Cantora es mucho más que una finca. Es el reflejo de una historia familiar llena de momentos felices y tristes que pasó de un hogar a un sitio donde esos recuerdos parecen estar enterrados.