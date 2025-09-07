Candela Serrat y Daniel Muriel confiesan cómo superan sus crisis de pareja: "Es muy importante"

Candela Serrat y Daniel Muriel se han dejado ver este fin de semana en la gala clausura del FesTVal de Vitoria y allí han hablado ante los medios de comunicación sobre lo importante que es hacer equipo en una pareja, sobre todo cuando hay hijos en casa.

El matrimonio presume de ser uno de los más sólidos del mundo del espectáculo en España y en agosto de 2024 dieron la bienvenida a su segundo hijo.

Por tanto, debido a sus trabajos y su situación en el hogar, en ocasiones la pareja encuentra dificultades para conciliar la profesión con la familia.

Daniel Muriel y Candela Serrat en el FesTVal | Gtres

"El equipo hay que cuidarlo, se resienten mucho. La maternidad y la paternidad son difíciles. Crean muchas tensiones innecesarias en una pareja", decía Candela al preguntarle si es fácil compaginar todo.

En ese aspecto, Daniel, que opinaba lo mismo que su mujer, dejaba claro que cualquier rencilla que pueda haber en pareja se supera "con amor" y "si de repente ha habido un momento más tenso, pues damos la vuelta, dando un beso o agarrando la mano".

Candela Serrat y Daniel Muriel en el FesTVal | Europa Press

En esa misma línea, la actriz aseguraba que este tipo de momentos tensos se solucionan "como todas las cosas del mundo, hablando y con tranquilidad".

"Comunicación. Hay que hablar, pero aquí, en la política, en tu trabajo, creo que el diálogo es muy importante", ha señalado.