Carla Flila habla por primera vez de su ruptura con Nagore Robles: "Vamos a tenernos una a la otra siempre"

Carla Flila y Nagore Robles ya no están juntas, pero la influencer ha dejado claro que entre ellas solo hay respeto y cariño y que no tiene pasar nada malo cuando se termina una relación.

Carla Flila confirmaba hace unos días a través de sus redes sociales su ruptura sentimental con Nagore Robles tras semanas de rumores: "Gran parte de mi trabajo y de lo que soy hoy es gracias a mí, pero también a ella. Y por eso y mil cosas más, la voy a querer toda mi vida".

Días más tarde, la presentadora de televisión hablaba ante los medios de comunicación desde el FesTVal de Vitoria sobre su situación actual y dejaba claro que "somos dos personas estupendas que se han cuidado y querido muchísimo, y que lo van a seguir haciendo".

Nagore Robles y Carla Flila en la boda de Susana Molina
Nagore Robles y Carla Flila en la boda de Susana Molina | Gtres

Ahora, Carla ha hablado por primera vez ante las cámaras sobre la ruptura: "La gente tiene como la costumbre, que piensa que cuando terminas una relación, tiene que terminar porque ha pasado algo malo, y no es la realidad", aseguraba. "Yo a Nagore la quiero, y la voy a querer toda mi vida", recalcaba.

La influencer comentaba que "ha sido una persona tan importante para mí, que jamás en la vida me vais a escuchar hablar nada malo de ella porque es que ha sido una relación tan bonita, tan sana, tan todo, que qué te voy a decir".

Carla Flila en el FesTVal
Carla Flila en el FesTVal | Gtres

Además, dejaba claro que "no" hay una puerta abierta a la reconciliación aunque "al final la vida da mil vueltas, nunca se sabe, lo que yo sí que tengo claro y ella igual, que el día de mañana vamos a tenernos una a la otra siempre... El día de mañana, ahora y siempre o sea, y eso es lo bonito".

Carla se queda con lo bueno y explicaba que Nagore "me ha hecho valorarme tanto, quererme tanto, me ha ayudado a buscar la mejor versión de mí y se lo voy a agradecer toda mi vida, igual que yo a ella" porque "ha sido una relación de amor mutuo y de apoyo mutuo y de mejorar, que es lo que tendríamos que hacer con una relación de pareja, de amistad, de familia, buscar la mejor versión de cada uno".

