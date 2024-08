Candela Serrat y Daniel Muriel, padres de su segundo hijo: desvelan el especial nombre que han elegido

Candela Serrat y Daniel Muriel han comenzado el mes de agosto con una alegría inmensa: el nacimiento de su segundo hijo. Aunque el pequeño llegó al mundo el 2 de agosto, no ha sido hasta tres días después que la pareja ha compartido la primera foto familiar. La pareja anunció a principios de este año por sus redes sociales que iban a ser padres por segunda vez. Con un "donde caben 3 caben 4" anunciaban su próxima paternidad.

Candela Serrat y Daniel Muriel en los premios Goya 2023 | Gtres

En la emotiva imagen que han publicado en Instagram, se pueden ver las manos de los orgullosos padres unidas a las del recién nacido y a las de Mérida, la hermana mayor. Seguro que una alegría para la niña la llegada de un hermanito a su casa como regalo de cumpleaños, la pequeña cumplió 4 años a principios del mes de julio.

La actriz ha sido la encargada de revelar el sexo y el nombre del nuevo integrante de la familia, destacando la energía y significado especial que tiene para ellos. "No hay nombre con mejor energía para recibirte en este mundo que aquel en el que pienso y trae a mi mente todo lo bonito que he vivido y todo lo bonito que me queda por vivir. El nombre del amor de mi vida x2, pero con nuestro familiar twist. Mi cuarteto. Us estim-ho fort".

Una forma original de anunciar que el niño lleva el mismo nombre que su padre, Daniel, y que ha llenado de alegría a sus seguidores, quienes han enviado múltiples felicitaciones y muestras de cariño a la familia.