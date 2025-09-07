Irene Rosales, sobre la presión mediática tras su ruptura con Kiko Rivera: "Es un poquito agobiante"

Desde que se anunció la noticia de su separación con Kiko Rivera, Irene Rosales ha tenido que lidiar con las preguntas de la prensa, pero también con rumores sobre terceras personas involucradas en su relación o con afirmaciones falsas de los medios.

Kiko Rivera e Irene Rosales tras la comunión de su hija Ana | Gtres

Hace unos días, la influencer quejaba a través de sus stories de Instagram por una portada que recogía unas declaraciones suyas falsas, según aseguró.

Además, se mostraba agobiada porque había salido a cenar con sus amigas y había prensa siguiendo sus pasos.

Este domingo, Irene ha querido aprovechar la presencia de la prensa para explicar que, aunque "os respeto muchísimo", es complicado "cuando quieres ir a comer con tus hijas y te pillan yendo, viniendo, que si quiero ir a un cine o cenar con mis amigas" y que le está resultando "un poquito agobiante".

Eso sí, Irene evitaba desvelar cómo se encuentra su relación con Kiko. Parece que por el momento la discreción va a seguir estando presente en la familia y ninguno de ellos va a romper su silencio, por ahora, para hablar de los entresijos de ese divorcio.