La firme defensa de Boris Izaguirre a Tamara Falcó tras las críticas por su topless: "Transmite paz"

Tamara Falcó compartió esta semana por redes sociales algunas de las imágenes de sus vacaciones en Sotogrande, Cádiz. Allí, disfrutó de fiestas, de desconexión y se la vio feliz en compañía de su marido, Íñigo Onieva.

Además, la marquesa de Griñón aprovechó para publicar una foto en una piscina posando en topless tumbada en una colchoneta hinchable.

Una imagen más de su carrusel que, sin embargo, la obligó a desactivar los comentarios en redes sociales.

Posado en topless de Tamara Falcó | Instagram @tamara_falco

A pesar de que la mayoría de las reacciones de sus seguidores alababan el estilo de la hija de Isabel Preysler, a otros más conservadores no les gustó este posado y la criticaron acusándola de frívola.

No obstante, Tamara ha recibido el apoyo de algunos compañeros de profesión como el de Nuria Roca y ahora también el de Boris Izaguirre, que no ha dudado en defenderla.

"Me parece maravilloso. Me han molestado esas críticas, no las entiendo. La verdad que no las entiendo. Porque me parece que es una típica cosa de redes. Y porque ella está en su casa, y está tumbada en la tumbona de agua, y ¿por qué no lo va a hacer?", se ha mostrado indignado el escritor.

Boris Izaguirre | Europa Press

"Y además, lo que sí pensé es que a una persona cristiana, una persona con un concepto espiritual, transmite paz. Y es lo que yo creo que transmite esa foto. En un momento tan terrible como el que estamos viviendo, con dos guerras que parece no encontrarse ningún tipo de solución para ello, pues de repente esa imagen de Tamara en paz consigo misma, comunicándoselo a todas las personas a través de esa foto, es la paz que estamos esperando", reflexionó.

Aunque hayan tenido algunos altibajos en su relación de amistad en los últimos años, no hay duda que el presentador siempre va a defender a Tamara y su familia.