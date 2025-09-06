Maquillaje más duradero: consíguelo siguiendo estos consejos de un experto

El maquillaje forma parte de la rutina diaria de muchísimas personas. Lo utilizan para verse más despiertas, más arregladas o, simplemente, para sentirse mejor con ellas mismas. Aunque puede parecer algo muy sencillo de hacer (aplicarse base, corrector, rímel, pintalabios y listo), lo cierto es que sacarle el máximo partido tiene sus trucos, esos pequeños detalles que marcan la diferencia entre un look que dura todo el día y otro que aguanta solo unas pocas horas.

Maquillaje | Pexels

Y es que, por muy bien que se aplique, hay factores que no controlamos (como el calor, la humedad, el tipo de piel o el estrés) que pueden jugar malas pasadas y hacer que el maquillaje no aguante tanto como nos gustaría. Por eso, seguir algunos consejos prácticos es la solución a este inconveniente. Como los de Jordi Justribo, maquillador y cofundador de los salones The Lab, quien da las claves para que el maquillaje se mantenga en perfectas condiciones, incluso en los días en los que hace más calor.

¿Cómo hacer que el maquillaje sea más duradero?

El primer paso de todos es preparar la piel. Antes de aplicar el maquillaje, el experto recomienda limpiar bien la cara para luego poner un matificante. Este producto ayudará a "controlar la grasa" y creará "una base uniforme que prolonga la duración del maquillaje".

Una vez la piel está a punto, es el momento de aplicar el maquillaje. Eso sí, hay que escoger unos productos concretos, ya que no todos van igual de bien: Jordi propone "productos en polvo o en textura ligera", como bases y polvos compactos porque absorben la grasa y el acabado mate es más duradero. En cambio, las cremas y productos líquidos "tienden a deslizarse con el calor".

A la hora de aplicar la base, es mejor hacerlo con una brocha o una esponja porque así se reparte de una forma "uniforme y duradera". Si bien son más caras, Jordi sugiere invertir en una base de larga duración, que aguantan más el calor y la humedad.

Mujer maquillándose con una brocha | Pexels

Para reforzar el maquillaje y hacerlo más duradero por unas horas, pon un polvo traslúcido que, además, "ayuda a controlar el brillo". Otra manera de sellar el maquillaje es hacerlo con espráis fijadores o de acabado mate. Si optas por uno de ellos, la recomendación es rociarlos "a una distancia adecuada para un acabado natural".

La llamada zona T (como ya sabrás, se refiere a la frente, la nariz y la barbilla) es una parte del rostro "propensa a brillos". Por eso, el maquillador profesional aconseja llevar encima un papel absorbente por si en algún momento necesitas retocar el maquillaje. Esta es una de las partes a tener más en cuenta, sin olvidar, eso sí, los labios y los ojos. Aquí, es indicado usar productos waterproof o resistentes al agua.

Para acabar, un último consejo del profesional: "Evita sobrecargar el rostro con demasiados productos, ya que un maquillaje más ligero y natural no solo es más cómodo en días calurosos, sino que también dura más".