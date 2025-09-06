El apoyo de Verónica Romero a Manu Tenorio tras confesar su depresión: "A veces es difícil"

Manu Tenorio ha pasado por uno de los momentos más complicados de su vida al sufrir una depresión que le ha llevado a tocar fondo. Además, los problemas con los inquiokupas en su piso de Sanlúcar de Barrameda no han ayudado a superar el bache.

Como tantos rostros conocidos, el artista no ha tenido reparo a la hora de hablar públicamente de ello, y hace unos meses confesaba que su mujer, Silvia Casas, ha sido un apoyo fundamental en estos complicados momentos.

Manu Tenorio, en los Premios Aevea | Gtres

Del mismo modo, han sido muchos los compañeros de profesión que le han mostrado su cariño. La última de ellos ha sido Verónica Romero, que no ha dudado en mandarle unas afectuosas palabras.

"Yo creo que son muchos altibajos y son momentos en los que lo importante es estar rodeado de gente que te pueda impulsar y seguir adelante... Yo espero y deseo que Manu esté bien, porque lo quiero mucho", decía la cantante a Europa Press.

Verónica Romero | Gtres

Verónica sabe de lo que habla, pues este mismo año admitió que llegó a tocar fondo y no tenía ganas "ni de levantarme de la cama". Recuperarse de ello es un proceso lento y así le ha mandado ánimos a su compañero.

"En la vida nos pasan cosas, solo que a veces es difícil", ha reflexionado, por eso hay que "buscar el empujón de un amigo, un familiar, que es muy importante y nada, y luego es uno el que tiene que salir para delante".