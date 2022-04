Brooklyn Beckham y Nicola Peltz: cómo comenzó su relación y quién es la futura multimillonaria nuera de los Beckham

Un amor de película, pero no a primera vista. Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se conocieron en 2016 durante el Festival de Coachella. Un momento que quizá no fue el oportuno para que surgiera el amor, pero que ya hizo que se vieran las caras y que pudiera nacer una atracción entre ellos. Casi seis años han pasado y todo ha cambiado mucho, pasando por una propuesta de matrimonio, un confinamiento y, por fin, la boda que se celebrará este sábado 9 de abril.

El hijo mayor de los Beckham ha pasado por varias relaciones hasta encontrar al amor de su vida, algo que puede que también le haya ocurrido en su vida profesional. El joven de 23 años se inició en el mundo de las pasarelas siendo muy pequeño posando para grandes revistas. Un comienzo que desembocó en la publicación de su propio libro de imágenes sobre su carrera en 2017. Este paso por el mundo de la moda pudo servir a Brooklyn para descubrir que igual su pasión no era esa, y ahora está inmerso en el universo culinario.

Entre fogones y creando recetas, Brooklyn Beckham se ha dejado ver en numerosas publicaciones mostrando su talento como chef llegando a crear un programa, llamado Cooking with Brooklyn, en el que comparte sus avances y donde su novia, y futura mujer, se deja ver apoyando a su chico orgullosa.

La vida de Brooklyn y de los Beckham es mundialmente conocida por todos. David por su carrera futbolística y Victoria por su trayectoria en los escenarios con las Spice Girls y posteriormente como diseñadora de moda. Unos padres que hacen que sus hijos sean reconocidos y que sus vidas sean objeto de todas las miradas, pero: ¿quién es la chica que se ha ganado el corazón del primogénito de la pareja?

Nicola Peltz: modelo, actriz y multimillonaria

A diferencia de su futuro marido, la joven de 27 años es desconocida para muchos. Nicola Peltz no tiene un apellido que, al menos en España, reconozcamos rápidamente como ocurre con 'Beckham', por eso hemos querido conocer más detalles sobre la chica a la que Victoria Beckham ha dado su visto bueno.

Nicola nació en 1995 siendo 4 años más mayor que su prometido. Una diferencia de edad que no ha sido un problema para ellos, ya que, como dicen, el amor no tiene edad. Lo que tampoco ha parecido ser un inconveniente es la fortuna que acompaña el apellido de la joven que también supera casi por cuatro la de los Beckham que asciende a 498 millones de dólares en el banco.

La familia Peltz atesora una de las fortunas multimillonarias más cuantiosas del mundo haciendo que sea comprensible que se pusiera sobre la mesa un acuerdo prematrimonial para proteger las herencias de ambos jóvenes si este amor del que ahora presumen no es eterno. Este acuerdo financiero promete proteger ambos legados siendo destacable el del padre de Nicola, Nelson Peltz, que se estima que pueda alcanzar los 1.700 millones de dólares, haciendo que sean de las familias más ricas de Estados Unidos.

La madre de Nicola, es Claudia Heffner. Exmodelo y madre de otros 5 hijos, tiene una relación muy estrecha con la prometida de Brooklyn Beckham esperando todos ansiosos ver el momento en el que ambas madres coincidan, dado a que tanto Claudia como Victorias han cosechado una riqueza y han desarrollado sus carreras en el mundo de la moda.

Esta pasión por las tendencias que llega a Nicola desde todos los ángulos hace fácil de entender que tenga un estilo inspirador y que sea imagen de numerosas marcas. La joven posó con una creación de Victoria Beckham el día que su hijo le propuso matrimonio en 2020. Un vestido amarillo que nos lleva a pensar en cómo será el blanco que lucirá mañana y que muchos afirman que vendrá firmado por Valentino, quedando todos atentos a la selección de trajes que llevará en este gran día.

Todo apunta a que esta será una de las bodas más esperadas del año contando entre sus invitados con caras muy conocidas, pero que no podrán confirmar que estuvieron allí hasta que termine la celebración. La boda judía contará con seguridad y todos los que asistan han sido informados del deseo de los novios por desconectar de las redes sociales, pidiendo la mayor discreción y manteniendo todo de puertas para dentro, desconociendo cómo se desarrollaran los acontecimientos, pero lo que si podemos saber es cómo surgió el amor que se oficializará este fin de semana.

El inicio de su historia de amor

Como hemos comentado, no fue amor a primera vista. La pareja se conoció en 2016 y no sería hasta dos años después que volvieran a coincidir y, esta vez, a mirarse de una forma diferente. Con motivo de la fiesta de Halloween, en Hollywood y en una celebración organizada por Leonardo Di Caprio, saltó la chispa, aunque no saliera a la luz hasta enero del año siguiente.

Una imagen vale más que mil palabras y el selfie que compartió Brooklyn en Instagram, lo dijo todo. Ambos jóvenes posaban envueltos en toallas y poco después llegó el confinamiento. Este encierro obligado pilló a Nicola y al joven en Nueva York haciendo que ambos pasaran ese periodo sin vida social, pero juntos.

Lo que podía haber terminado en drama por estar tanto tiempo solos, acabó en boda. Fue un 11 de julio de 2020 cuando la propuesta de matrimonio salió a relucir confirmando que su amor estaba más fuerte que nunca y que sería para siempre (o al menos eso esperan). Un hecho que mañana se hará oficial al pronunciar ambos el 'sí, quiero' y celebrar el amor con todos aquellos que les quieres y les desean que sea eterno.

Seguro que te interesa...

La foto de la madre de David Beckham y su suegra, la madre de Victoria Beckham, donde sorprende lo mucho que se parecen entre ellas