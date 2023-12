Boris Izaguirre revela qué nombre le tiene puesto a Isabel Preysler en su móvil: "Hay que guardarlas de manera más discreta"

Desde hace unos meses, Boris Izaguirre ha retomado su relación con la familia Preysler después del distanciamiento que tuvo con Isabel y Tamara Falcó tras publicar en un artículo criticando a la marquesa de Griñón por sus palabras sobre el colectivo LGTBI. Una noticia que le aportaba felicidad tras meses de nula comunicación con las que fueron sus íntimas amigas.

Boris Izaguirre e Isabel Preysler, en un desfile de Pedro del Hierro en 2020 | Gtres

Este miércoles Europa Press hablaba con el presentador de televisión y confesaba que la socialité le ha llamado para desearle Feliz Navidad: "Ella me dijo hola Boris te quiero agradecer las flores, son preciosas y la dije me encanta de verdad hablar contigo. Me dijo quiero desearte Feliz Navidad y hablamos de otras cosas".

De esta manera, parece que la reconciliación con ellas es un hecho y que está avanzando a pasos agigantados, ya que recordemos que Boris fue uno de los rostros conocidos que se perdió el enlace matrimonial entre Tamara e Íñigo por este distanciamiento que fue de lo más sonado.

Íñigo Onieva y Tamara Falcó | GTRES

Además, siempre tan cercano y cercano con la prensa, Boris ha confesado con qué nombre tiene grabada a Isabel Preysler en la agenda de su móvil: "Yo no la tengo guardada así en mi teléfono porque tengo la costumbre vieja que amigas como Isabel hay que guardarlas de manera más discreta. Pone Isa. Cuando lo vi me sorprendió que estuviera al lado del teléfono, ha sido una cosa muy feliz porque no siempre estoy con el teléfono en la mano y respondí inmediatamente".

Por último, sobre los nuevos rumores de infidelidad de Íñigo Onieva a Tamara antes de su matrimonio, comentaba, quitándole importancia, que "mientras sea rumorología, desde luego no puede contar con una opinión de mi parte".