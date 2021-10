Blanca Suárez ha sido una de las invitadas a la presentación de la nueva colección de ETAM, la marca de la que es embajadora, para este otoño-invierno. La actriz, que ha vivido unos meses muy intensos por el rodaje de la última serie de Netflix en la que ha participado, 'Jaguar', ha querido abrirse en canal y no ha dudado en contestar a las preguntas de la prensa.

Blanca Suárez en la presentación de la nueva colección de ETAM | GTRES

Recientemente, la intérprete, que soplaba las velas de su 33 cumpleaños asegurando haber disfrutado de un día ''tranquilo'' y acompañada ''por la gente que quiero'', no ha dejado pasar la oportunidad de hablar de los compañeros de profesión con los que compartió pantalla en la serie que le vio nacer: 'El Internado'.

''Nos tenemos mucho amor y mucho cariño porque ha sido un momento muy especial para todos nosotros. Fue si no la primera, de las primeras cosas que hacíamos todos y fueron unos años muy especiales'', recordaba con nostalgia aquella maravillosa etapa. Asimismo, en referencia a la espectacular portada que hace tan solo unos días protagonizaba Martiño Rivas para la revista 'Men's Health', ha confesado haberle enviado un mensaje: ''Hombre, por favor, yo y toda España''.

Haciendo gala de la sensatez y cautela que le caracterizan, Blanca ha dado su opinión sobre lo recientemente acontecido con Alec Baldwin: ''Es un tema muy delicado. Todas precauciones son pocas. Los accidentes ocurren y a veces son así de lamentables y tristes. Esto nos sirve todo para hacer un clic de extra atención cuando tenemos que hacer una escena peligrosa. Pero no quisiera estar en la piel de Alec ni de nadie de ese rodaje porque tiene que ser terrible''.

En cuanto a los éxitos profesionales de su pareja, Javier Rey, Suárez confiesa que ''sería muy raro que no me alegrara de sus éxitos. Obviamente que me gustaría compartir otra vez pantalla con él. Es un actor impresionante''.

Unas bonitas palabras que también ha tenido hacia su excuñado, Óscar Casas, con quien mantiene una excelentísima relación y con quien recientemente compartía pantalla en su última serie: ''Ha sido impresionante. Es un tipo con energía y con un futuro espectacular''.