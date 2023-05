Bibiana Fernández reaparece tapándose con un sombrero tras su última operación: "Tengo los esparadrapos en las orejas"

La semana pasada, Bibiana Fernández sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen en la que aparecía en una habitación de hospital con una bata de las que llevan los pacientes. La actriz compartió un imagen un tanto distinta a las que ella suele colgar, ya que en sus redes sociales suele mostrarse más arreglada y maquillada por norma general, en cambio en esta fotografía se mostraba completamente al natural.

Una imagen en la que aparece con el rostro serio y vistiendo la bata del hospital y donde explicó públicamente que tuvo que pasar por quirófano unas horas antes para someterse a una cirugía en el pecho: "Por vanidad no debería subirla, per una imagen vale más que mil palabras. Lo importante era el pecho gracias a Dios porque había líquido en la axila, pero gracias al talento del doctor y equipo. Una es un poco mutante, cortarte el pescuezo y sin pasar 24 horas estar así no es normal, @drfedericomayo, me dice que no hable y yo estoy hecha un loro. Posdata tengo los esparadrapos hasta en las orejas".

Días antes de pasar por quirófano, Bibiana ya adelantó mediante una publicación de Instagram que iba a realizarse una operación en el pecho y que también aprovecharía para retocarse el cuello: "Cierro por reforma, tengo que cambiar el pecho y aprovecho un poco de cuello es ahora o nunca, gracias y daré noticias", y así lo ha estado haciendo. Y es que, a las pocas horas de la operación publicó su imagen en el hospital y desde entonces ha seguido informando. También ha compartido el reencuentro con sus perros, en el que a pesar de tener la movilidad reducida por la operación, se podía ver su felicidad en su rostro.

Su última instantánea ha sido una en la que aparece con una gran pamela y ha explicado el motivo por el que la lleva: "Mamá y Joe. Ya veis estoy divina, me puse el sombrero porque tengo los esparadrapos en las orejas y sin maquillaje ni pelo, para no mojarme los puntos".

La actriz continúa con su recuperación, y aunque aún tenga poca movilidad, no puede evitar estar el mayor tiempo con sus perros que son tan importantes para ella. Este miércoles deberá pasar de nuevo por el hospital ya que explicó que le debían retirar los puntos, por lo que a partir de ese momento, la recuperación de Bibiana debería ser algo más rápida.