Así ha sido la espectacular boda de Miguel Sierralta y Alicia Banzquez en Madrid repleta de famosos

Madrid ha sido el escenario de una de las bodas más esperadas del año para el mundo de la música y la crónica social. El productor Miguel Sierralta y la artista Alicia Banquez se han dado el Sí, quiero este sábado tras siete años juntos.

Alicia Banques y Miguel Sierralta | Gtres

La ceremonia ha tenido lugar en la emblemática Iglesia de San Jerónimo el Real, hasta donde se han acercado multitud de amigos, familiares y, cómo no, una lista interminable de vips que no han querido perderse este día tan especial para la pareja.

A las puertas del templo el ambiente era de auténtica expectación. Uno de los grandes protagonistas de la jornada ha sido Bertín Osborne. El cantante, íntimo amigo y socio del novio, ha acaparado todos los focos a su llegada, mostrándose de lo más simpático y cercano con la prensa allí congregada.

Bertín Osborne en la boda de Miguel Sierralta | Gtres

Pero no ha sido el único. El empresario José Luis López 'El Turronero', siempre fiel a sus amigos, tampoco ha faltado a la cita, al igual que rostros tan televisivos como Boris Izaguirre o Colate.

Boris Izaguirre en la boda de Miguel Sierralta | Gtres

La música y el arte han estado muy presentes gracias a invitados de la talla de Chayo Mohedano, la soprano Ainhoa Arteta y el cantante Juan Peña, que han llenado de cariño a los recién casados en las puertas de la iglesia.

Andrés Fernández y Chayo Mohedano en la boda de Miguel Sierralta | Gtres

Tampoco ha faltado la experta en moda Fiona Ferrer, aportando su habitual toque de elegancia a un desfile de estilismos y trajes de gala que ha convertido los alrededores del templo en una auténtica pasarela.

Fiona Ferrer y Ainhoa Arteta en la boda de Miguel Sierralta | Gtres

Tras convertirse oficialmente en marido y mujer, los novios y sus invitados se han trasladado al lujoso hotel Mandarin Oriental Ritz para celebrar el banquete. Una fiesta por todo lo alto en el corazón de la capital donde la música, las sorpresas y las ganas de celebrar el amor de Miguel y Alicia prometen alargar la noche hasta altas horas de la madrugada.