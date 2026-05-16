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Paloma Arenaza y Paloma Segrelles, entre lágrimas al recordar a Francisco Segrelles: "Todavía no puedo hablar de él"
Paloma de Arezana y su hija, Paloma Segrelles, han recordado con lágrimas en los ojos a Francisco Segrelles tras su muerte, aunque todavía les resulta difícil hablar sobre él.
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La festividad de San Isidro ha hecho que Paloma Arezana y su hija, Paloma Segrelles, vuelvan a la vida pública. Madre e hija se encuentran en pleno duelo tras el fallecimiento, el pasado 5 de abril de don Francisco Segrelles, y su familia se está recuperando de su pérdida.
"Seguimos pasándolo mal, lo que pasa que por la conexión que el Ayuntamiento tiene con el Club Siglo XXI, en este día había que venir y aquí estamos", reconocía Paloma madre tras asistir a la entrega de las Medallas de Honor de San Isidro.
La viuda de Francisco Segrelles explicaba que fue una decisión familiar que la noticia del fallecimiento de su esposo y su despedida posterior trascendiera días después. "Él quería algo sencillo", apostillaba su hija.
"No avisamos a nadie, ni a los amigos, ni a nadie, fue muy íntimo", confesaba Paloma Arezana. Y aclaraba que "fue muy bonito lo que se hizo porque se cantó el himno nacional, porque se hizo una cosa muy bonita durante el tanatorio, una misa, pero todo muy en petit comité, ¿sabéis?".
La Presidenta del Club Siglo XXI indicaba que la pérdida de Francisco les había dejado devastados: "No nos sentíamos con fuerzas de ver una avalancha de personas que son queridas por nosotros, y la prensa, que sois maravillosos con nosotros, y no nos sentíamos con fuerzas de verdad. Porque para echarnos a llorar, pues tampoco ¿no? No tenéis la culpa los demás".
Durante las declaraciones de su progenitora, la emoción de Paloma Segrelles era palpable y terminaba por romperse cuando se le preguntaba la manera en la que recordará a su padre: "¡Ay! Yo no puedo hablar todavía de él".
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Su madre retomaba entonces la palabra para confirmar que desde Casa Real les había llegado el pésame y para aclarar que harán "más adelante, como tenemos las cenizas en el panteón nuestro, un funeral".
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