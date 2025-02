Así es María Barrier: antropóloga, podcaster y nuera de Aitana Sánchez-Gijón

Este sábado, 8 de febrero, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada acogerá la 39ª gala de los Premios Goya. Eduard Fernández, Luis Tosar, Macarena García y Carolina Yuste, entre muchos otros, están nominados en sus respectivas categorías y tendrán que esperar para saber si se llevan el cabezón. Quien seguro que subirá al escenario a recoger el premio será Aitana Sánchez-Gijón, que recibirá el Goya de Honor por sus casi 40 años de carrera.

Unos días antes de este evento, la actriz de Velvet ha asistido de invitada a un programa de televisión para presentar su nueva película y entre el público se encontraba María Barrier, acompañada por unos amigos. María es la novia de Bruna, la hija de Aitana. A continuación, la vamos a conocer un poco más.

¿Quién es María Barrier?

María es graduada en Antropología por la Universidad de Barcelona y es especializada en Comunicación Digital y Periodismo. Ha ejercido de redactora, periodista, presentadora y, ahora, podcaster. Sobre tener varios trabajos Barrier contó en una entrevista en Vogue España que "el pluriempleo tiene que ver con la precariedad. Tengo varios trabajos a la vez y alguno por el que no he recibido nada. A mí no me han pagado las prácticas de la universidad y siempre he estado en mil cosas, no es algo nuevo para mí".

Su boom de popularidad fue en noviembre de 2023 cuando creó el pódcast Bimboficadas junto a Samantha Hudson, a quien conoce desde el instituto. Allí hablan sin tapujos y con total naturalidad de temas como el feminismo, el colectivo LGTBI, salud mental, entre otros. "No usamos guion y a veces no sabemos ni sobre qué tema vamos a hablar", explicó María en la citada revista.

En su perfil de Instagram podemos encontrar imágenes junto a Bruna, su novia: desde unas vacaciones en Tenerife hasta un festival de música pasando por divertidos momentos con los amigos.

Bruna, el amor de su vida

Bruna es la hija menor de Aitana Sánchez-Gijón y del pintor y escultor argentino Papín Lucadamo. Ha estudiado interpretación en dos escuelas de Madrid y, aunque ha participado como actriz en alguna película o cortometraje (el primero en el que participó tenía 8 años), Bruna se dedica principalmente a la música y sabe tocar la batería.

Es cantante de rap, trap y hiphop, y su primera canción la publicó en 2019. Una de las que se han hecho más virales es Mamma mia, dedicada a su madre.

No es la única de la familia que se dedica a la música, ya que su hermano mayor, Teo, también es cantante y produce los temas de su hermana. Además, juntos han creado un dúo.

Con respecto a las carreras profesionales de sus hijos, Aitana Sánchez-Gijón dijo en una entrevista en Europa Press: "Confío en ellos y tendrán que hacer su propio camino. Que sigan su propio instinto, tienen la cabeza muy bien amueblada, o sea, que confíen en ellos mismos".