Así es Jan, el hijo de Antonio Orozco que cumple 18 años: su trabajo como DJ y su faceta familiar

El 3 de noviembre de 2006, Antonio Orozco se convirtió en padre de su primer hijo, Jan. Ahora, el joven ha alcanzado la mayoría de edad, y para celebrarlo, el cantante ha publicado en Instagram una serie de imágenes de su primogénito, desde su niñez hasta el momento actual, en que ya tiene 18 años.

"Solo te quiero decir que hace ahora 17 años, 11 meses, 29 días y 10 horas fue el día más bonito de mi vida. Jamás podría haber imaginado que cada día que pasara desde entonces sería mejor. Eres la inspiración que necesito para escribir, toda la emoción que necesito para vivir y la fuerza que he necesitado para resistir", comienza el mensaje que Antonio dedicó a su primogénito. Para él, Jan "lo es todo".

Además de esta emotiva dedicatoria, el cantante de Devuélveme la vida le ha dado algunos consejos para esta nueva etapa como adulto: "Está a punto de empezar el viaje más bonito de tu vida. Sé honesto, sé humilde y, sobre todo, vive cada día como si fuese el último".

Para finalizar, Antonio recordó a su exesposa, Susana Prat, la madre de Jan, quien falleció de cáncer de útero cuando el pequeño tenía solo 10 años: "Tu madre está muy orgullosa de ver cómo te has convertido en lo que siempre soñó".

¿Qué más sabemos sobre Jan?

Desde que perdió a su madre, Jan ha vivido con su padre, quien es un modelo a seguir para él. Con 18 años, este joven lleva ya un tiempo formándose en el mundo de la música y actualmente está dando sus primeros pasos en la música electrónica, compartiendo en redes sociales sus trabajos como DJ.

Este verano, tuvo la oportunidad de animar algunas fiestas importantes, como en la discoteca Amnesia de Ibiza. Un sueño hecho realidad, como él mismo explicó en una de sus publicaciones.

Además, Jan toca varios instrumentos, entre ellos el piano y la batería, siendo esta última con la que más disfruta. No obstante, es el piano el que utiliza para producir sus temas.

En su perfil de Instagram, también podemos descubrir más sobre su personalidad. Sabemos que le gusta practicar snowboard y que siente pasión por el mundo del motor, en especial, el MotoGP. De hecho, tuvo la oportunidad de asistir al último MotoGP de Cataluña junto a su padre.

Antonella, su gran amor

Jan no es el único hijo de Antonio Orozco; en diciembre de 2021 nació Antonella, con quien el primogénito del cantante parece estar muy unido. Tanto es así que, en el último cumpleaños de su hermana, Jan le dedicó el siguiente mensaje: "Felicidades al amor de mi vida. Desde que apareciste, no hay ni un solo momento en el que me quiera separar de ti. Te amo".

En las redes sociales del joven DJ, también vemos cómo la pequeña de la familia aparece reaccionando a sus nuevas creaciones musicales.