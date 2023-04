Así hablaba Alba Paul de su separación de Dulceida hace unos meses: "Hay cierta dependencia y tiene que acabarse"

A pesar de los casi dos años que han pasado desde que Dulceida y Alba Paul anunciaran su separación definitiva en septiembre de 2021, muchos eran los que mantenían la esperanza de que el bache sentimental por el que decidieron "apartarse a tiempo antes de hacer daño" se solucionara.

Una nueva oportunidad que ahora, meses después de un sinfín de rumores sobre una posible reconciliación entre ambas, se ha hecho realidad.

Y es que, este mismo martes la ya de nuevo pareja publicaba un post conjunto donde, sin necesidad de un pie de foto que confirmara lo que ya era todo un secreto a voces, dejaba constancia de que había retomado su relación.

Un gesto con el que gritarle al mundo que "el amor siempre gana", como algunos de sus seguidores les inmortalizaron en la citada publicación, pese al acoso al que ambas tuvieron que enfrentarse en redes sociales tras su separación hasta incluso año y medio después de su decisión.

Algo sobre lo que Alba Paul habló más en profundidad cuando se sentó en julio de 2022 junto a Sindy Takanashi en su programa 'Las Uñas', de ATRESplayer PREMIUM, donde explicó que el haberse tratado de una ruptura pública había sido "la peor parte" puesto que esa misma repercusión mediática "agrava todo el dolor".

"Todo el rato te están recordando que se ha acabado la relación, te mandan fotos, te atacan... Esa parte la he detestado bastante, incluso en algún momento he dicho 'ahora me borraría Instagram y hasta luego' porque es como que tú mismo sabes el dolor que tienes", reveló entonces, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Pese a que reconoció que "es normal que la gente lo comente" lo cierto es que la catalana aseguró que "llegó un momento en el que igual fueron tres o cuatro meses de acoso": "Igual sin querer, ¿no? Pero de acoso de 'ay, volved', mandando fotos, mandando vídeos, atacando a una, atacando a la otra, cuestionando el porqué...".

Reiterándose en que fue la parte que "peor" llevó, la catalana aseguró también que "no te dejaban no pensar en eso ni un momento, entonces es como que te lo agravan, que no se acaba nunca esto".

En cuanto a cómo se enfrentaron al duelo que inevitablemente conllevó su separación, la joven de 35 años explicó entonces que, pese a mantener el contacto, habían sabido mantener la distancia: "Nos queremos mucho hablamos mucho pero sí hemos intentado tener ese momento de cada uno por su lado, de curarse porque al final son muchos años y hay cierta dependencia y tiene que acabarse".

"Al final son muchos años, nos queremos mucho pero ahora mismo las dos estamos haciendo nuestro camino, cada una por su lado. Y obviamente tenemos muchos amigos en común, la familia en común... es que son muchos años. Entonces claro que coincidimos, estamos bien e intentamos llevarlo de la mejor manera pero yo creo que es sano también que haya una cierta distancia".