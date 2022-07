Alba Paul habla sobre cómo se dio cuenta de que le gustaban las mujeres: "No quería ser lesbiana"

Un año ha pasado desde que Dulceida y Alba Paul anunciaran que su matrimonio estaba en crisis. Durante la temporada estival, ambas decidieron estar separadas y darse un tiempo para ver si el bache sentimental por el que atravesaban podía tener solución.

Sin embargo, al llegar el mes de octubre, las influencers hicieron uno de sus redes para comunicar su separación definitiva tras siete años de relación. Una ruptura amistosa que ha sido muy sonada y que a día de hoy sigue dando de qué hablar.

Recientemente, era Alba quien se sentaba junto a Sindy Takanashi en su programa 'Las Uñas', de ATRESplayer PREMIUM, para hablar, entre otras cosas, sobre cómo llevó su ruptura con la pionera en redes y sobre los planes de maternidad que tenían antes de poner punto y final a su historia de amor.

Durante los casi 40 minutos de conversación, la catalana echó la vista atrás para recordar cómo se dio cuenta de que le gustaban las mujeres.

"De jovencita yo creo que todo el mundo está descubriendo su sexualidad y yo creía que me gustaban los chicos. Hasta que un día me di cuenta de que nunca me acababa de gustar ninguno de verdad", comienza explicando.

Sobre si en su día tuvo encuentros con chicos, la joven de 34 años confiesa que "besillos y alguna cosilla" sí, pero "lo que es sexo más desarrollado no".

¿Cuándo se dio cuenta de que le gustaban las mujeres?

Además, desvela cuándo fue la primera vez que empezó a ser consciente de que le gustaban las mujeres: "De repente una chica una vez me dio la mano y dije 'uy qué me ha pasado'. Me dio como cosquillitas y ahí ya empecé a decir 'tía, tienes un problema', te está pasando algo. Y poco a poco fui descubriendo que me gustaban más las chicas que los chicos. Me fijaba más en ellas, me llenaba más".

Alba afirma que ahora las mujeres son las únicas que le llenan, "pero en ese momento tenía serias dudas porque al final no es que no me atrajesen los chicos cuando era joven, al final estaba descubriendo, pero luego me dejaron de poner".

La famosa creadora de contenido explica que ese momento fue un punto de inflexión: "Fue como un break. Conocí lo que era que me pusiese una chica y dije 'Alba es que no'".

¿Cómo fue la primera vez que se dejó fluir con una chica?

Paul define su primer contacto con una chica como "muy guay": "Realmente fue como jugando, vamos a hacernos pasar por lesbianas. Y nos hicimos pasar por lesbianas de verdad. Y me desperté por la mañana un poco atormentada pero luego dije 'joe, qué guay', o sea, esto es lo que te gusta, no hay más. Ya no hay vuelta atrás".

Sobre qué era exactamente lo que le atormentaba, la catalana revela que "no quería ser lesbiana" y se preguntaba: "¿Yo por qué tengo que ser lesbiana? Yo aquí de mi grupo la única lesbiana, ¿no? Pues no, no me apetecía serlo. En ese momento no quería, entre que no quería pero sí quería".

¿Tuvo que darle explicaciones a la gente?

La influencer confiesa que fue muy liberador poder aceptar que le gustaban las mujeres y, desde entonces, intentó "actuar siempre sin tener que dar explicaciones, me dejé llevar y punto".

¿Tuvo que darle explicaciones a su familia?: "No", asevera, "la verdad es que he tenido mucha suerte en eso y yo creo que mis padres ya lo veían venir. No sé si porque de pequeña les pedía ciertos juguetes, que no quería ir con falda... Como que el estereotipo de niña a mí no me gustaba y yo quería todo el rato jugar a fútbol, cosas que deberían normalizarse tanto para chicos como para chicas, pero yo sí que era bastante masculina".

"Mis padres yo creo que se fueron dando cuenta con el tiempo y al ver que mis hermanas traían chicos a casa y yo solo traía a chicas pues yo creo que al final dieron por hecho que era lesbiana", y asegura que nunca existió el "terrible" momento al que, por desgracia, muchos se enfrentan de sentarse en el sofá y tener una conversación, algo por lo que se siente "afortunada".

