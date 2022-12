Alba Paul estalla ante el acoso que sigue sufriendo a raíz de su separación de Dulceida: "Estoy cabreada y cansada"

"¿Qué piensas de la gente que se sigue metiendo en tu vida e inventado historias? ¿Te sigue doliendo?". Alba Paul lo tiene claro y por ello, pese a que reconoce que no suele hablar de esto, "hoy sí" que no ha querido desaprovechar la oportunidad de poner los puntos sobre las íes y de denunciar el acoso que sigue sufriendo en la actualidad a raíz de su separación de Dulceida.

"Después de un año y medio, hoy en día sigo recibiendo diariamente vídeos, mensajes, fotos, consejos que no pido y mil historias relacionadas con Aida", ha comenzado escribiendo en respuesta a la duda de un seguidor a través de un mítico 'Q&A'.

La influencer asegura que "llega un momento que una se cansa" puesto que, además, "resulta que ambas somos libres, solteras y no necesitamos que constantemente se cuestione o investigue qué hacemos o dejamos de hacer".

"Resulta que no es nada agradable despertar todas las mañanas con mil mierdas. Estoy bastante cabreada y cansada ya. Gente que habla y habla sin saber nada", ha estallado la catalana harta de que se tomen la libertad de cuestionar un tema del que desconocen los detalles, confirmando tajante que: "NO NECESITO CONSEJOS QUE NO PIDO, no necesito saber dónde, qué o cualquier cosa que esté haciendo Aida".

Asimismo, no ha querido concluir su mensaje sin antes pedir "respeto, por favor" ante una situación que ha tachado de "insufrible" y ha asegurado que "todo aquel que decida seguir mandándome mensajes o cualquier cosa sobre este asunto" será bloqueado.

Alba Paul estalla por el acoso que sigue recibiendo a raíz de su separación | Instagram (albapaulfe)

