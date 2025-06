Así es Fati Vázquez, la amiga de Lamine Yamal: influencer, exazafata y una infancia marcada por el bullying

Revuelo por las fotos publicadas en exclusiva por Lecturas de Lamine Yamal y Fati Vázquez de vacaciones en Sicilia. La revista asegura en su texto que "puede verse la complicidad" entre ellos, en "unas imágenes que no dejan margen para dudas y especulaciones". Sin embargo, tanto la influencer como el futbolista han desmentido tajantemente en las últimas horas que tengan una relación sentimental y han afirmado que son amigos.

Además, ella ha denunciado que ha recibido amenazas de muerte y mensajes llamándola pedófila. En uno de sus Stories de Instagram, ha publicado el siguiente mensaje: "Mi energía es poderosa y no está al servicio del juicio ajeno. No respondo a provocaciones ni me rebajo al nivel de quienes viven en la crítica. Sigo firme, en paz y enfocada en lo que me hace ser mejor cada día".

Stories de Fati Vázquez en su cuenta de Instagram | Instagram @fativazquezd

Mientras que en TikTok ha publicado un vídeo con el texto: "Imagínate estar hablando mal de mí y yo aquí, así".

¿Quién es Fati Vázquez?

Fati Vázquez tiene 29 años y nació en A Pobra do Caramiñal, Galicia. Ha trabajado como azafata de vuelo, pero lo dejó para dedicarse plenamente a las redes sociales. Empezó abriendo un canal en YouTube en 2016 para compartir con sus seguidores "pues lo que la vida pone en mi camino", como explica ella misma en la descripción del canal. En esta plataforma acumula más de 1 millón de seguidores, interesados por sus vídeos sobre lifestyle, moda y otros temas varios y más personales.

Su perfil de Instagram lo siguen casi 500.000 personas y está más enfocado en compartir sus rutinas en el gimnasio, recetas y fotos y vídeos sobre momentos más cotidianos y de distensión (conciertos, en la playa, en la peluquería...).

Por su parte, en TikTok tiene más de 380.000 seguidores y publica vídeos con reflexiones personales, trends, bailes...

Desde que hace nueve años decidió cambiar de trabajo y empezar a crear contenido en redes sociales, ha sumado casi dos millones de seguidores, contando todos los perfiles.

Una infancia marcada por el bullying

Uno de los momentos más duros de la vida de la influencer gallega fue cuando sufrió bullying en el colegio.

Su historia la dejó plasmada en el libro Y que vengan a por mí, publicado en 2020, en el que se abre en canal para contar todo lo que sufrió desde que tenía 9 años. Explica cómo ha sido su vida desde entonces, las situaciones de agresiones físicas y psicológicas que tuvo que hacer frente y "por las que ninguna persona debería pasar". La familia decidió denunciar el acoso, fueron a juicio y tuvieron que mudarse de ciudad.

Es un libro para conocerla mejor, dice ella misma, pero está hecho también con el objetivo de "ayudar a que personas que han sido acosadas, acobardadas, maltratadas o insultadas injustamente sepan que todo lo que no pueda contigo servirá para hacerte más fuerte". Se dirige a sus lectores afirmando que "el tiempo pone a cada uno en su sitio, yo estoy en el mío" y que "solo depende de nosotros" cómo afrontamos los obstáculos que nos encontramos "en el camino de la vida".