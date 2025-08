Arantxa de Benito, sobre lo que se ha dicho de la posible boda de su hija Zayra Gutiérrez y su relación con Guti

Muy volcada en temas solidarios, Arantxa de Benito organizaba este pasado 4 de agosto una cena benéfica, en Marbella, junto a Infancias Sin Fronteras. Un evento en el que estuvo rodeado de su familia, amigos y compañeros de profesión como Norma Duval o Mónica Pont.

También estuvieron sus hijos, Zayra y Aitor, fruto de su exmatrimonio con el famoso exfutbolista, Guti. Zayra, mucho más acostumbrada a los medios no dudó en dedicar unos minutos a la prensa tras su paso por el photocall.

La joven, que recientemente ha acaparado titulares por una posible boda con Miki Mejías, con quién mantiene una relación desde hace años y son padres de un niño, aclaraba que no se va a casar, de momento: "Solo he dicho que me quiero casar y lo mantengo. Me quiero casar, pero me lo tendrá que pedir él. Yo no se lo estoy pidiendo a nadie".

Zayra Gutiérrez y Miki Mejías | Gtres

Una posible boda de la que se ha hablado mucho y sobre la que ahora también se ha pronunciado Arantxa de Benito aclarando cuáles fueron las palabras de Zayra: "Mi hija lo que ha dicho es que se quiere casar pero de ahí a que haya boda bueno, que se dé boda yo feliz de que haya boda porque no hay más bonito que celebrar el amor no hay nada más bonito en el mundo que celebrarlo. Así que si hay que ir de boda, pues nos iremos de boda".

Sobre la sorpresa que se llevó su ex, Guti, al enterarse del posible enlace, Arantxa asegura que fue completamente normal: "Bueno, es que claro, si ha escuchado eso en su voz y lo sabe solo ella porque ni siquiera el marido yo creo que ella transmitió que tiene muchas ganas de casarse. Yo no lo vi, pero eso parece que es lo que fue y bueno, y de ahí hemos hecho ya algo viral, que si hay que casarse, que se casen. Si quiere celebrar el amor lo celebraremos los primeros".

Arantxa de Benito atendiendo a los medios | Europa Press

Siempre muy sincera y natural a la hora de hablar con los medios, Arantxa también se ha vuelto a dejar claro que tanto su relación como la de su hija con su padre es buena: "Tiene muy buena relación".