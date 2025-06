Ariadne Artiles, muy crítica con quienes restan importancia al duelo tras la muerte de su padre: "Te dolió a ti, no a ellos"

Ariadne Artiles está atravesando uno de los momentos más difíciles de su vida tras el reciente fallecimiento de su padre, Ángel Artiles. Hace unos días, la modelo compartía con sus seguidores en redes sociales la triste noticia, acompañándola de varias fotografías que recogían diferentes momentos vividos junto él, usándolas como una emotiva despedida.

"Una semana sin ti papá y aún no me lo creo, es muy difícil encontrar las palabras. No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco, pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú papi, así que aquí estoy para presumir un poco mas de ti", escribía la modelo en su perfil de Instagram visiblemente emocionada. Un texto en el que confesaba que "no será una despedida, sino un hasta siempre", prometiéndole honrar su memoria y recordarle a sus nietas quién es.

Aunque la modelo aún tiene muy reciente la pérdida de su padre, ha querido aprovechar su visibilidad en redes para reflexionar sobre cómo está afrontando el duelo y lanzar un contundente mensaje. La fotografía que ha compartido habla sobre el tiempo que necesita cada persona para asimilar el dolor por la pérdida de un ser querido.

"Llora el tiempo que sea necesario. No permitas que más personas minimicen tu dolor. Muchas pensarán que exageras, pero la realidad es que nadie puede entender lo que te ha tocado vivir". Te dolió a ti, no a ellos, por eso le restan importancia. Llora pero cuando estés preparado, seca tus lágrimas, levántate y comienza de nuevo. El dolor no se cura fácilmente pero nada durará para siempre", han sido las palabras que ha utilizado la modelo para visibilizar y normalizar que superar la muerte de un ser querido no es un proceso fácil.

Un mensaje que no ha terminado ahí, pues en el pie de la publicación, Ariadne ha terminado concluyendo lo siguiente: "Nunca debemos subestimar el dolor. El sufrimiento de cada uno es tan particular como individuos existen en el mundo. La empatía debería de ser nuestro principal mandamiento. No juzgues, nunca sabes donde te puedes encontrar mañana". Y en el que también ha subrayado la importancia de permitirse sentirse libre y liberar las emociones: "Dejar ir y llorar cada sentimiento, sin duda, es la mejor de las terapias. Hay que echarlo todo fuera, vivir cada dolor como lo que es y no evitar ninguno de nuestros sentimientos".

Y qué razón tiene la modelo. Solo quien ha pasado por lo mismo es capaz de entender ese sentimiento, porque "la empatía es la llave del corazón", como ella misma ha afirmado.