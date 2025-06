Ariadne Artiles anuncia la muerte de su padre en una dolorosa carta: "Aún no me lo creo"

Los últimos meses de Ariadne Artiles han sido muy difíciles desde que comunicara en sus redes sociales la enfermedad de su padre, que padecía cáncer.

Un duro revés que golpeó de lleno a su familia, pero del que la propia modelo aseguraba que esperaba que superaran, tal y confesaba en su Instagram.

Finalmente, Ángel Artiles ha fallecido según ha revelado Ariadne con sus seguidores: "Una semana sin ti, papá y aún no me lo creo, es muy difícil encontrar las palabras. No he querido despedirme de ti de ninguna manera y hacerlo por aquí me parece un poco loco pero si alguien tenía un mimo que se lo pisaba ese eres tú, papi, así que aquí estoy para presumir un poco mas de ti".

"No será una despedida sino un hasta siempre papá, porque aquí estaré para honrar tu memoria y recordarle a tus nietas quien eres y lo que somos gracias a ti. Les diré que miren al cielo y te encontrarán en la estrella más grande. Te voy a echar mucho de menos, papá. Te quiero siempre hasta el infinito y más allá. Tu primogénita", ha escrito en una desgarradora carta.

Junto al texto, la escritora publicó un carrusel de imágenes recordando buenos momentos del patriarca de su familia o sus hijas, Ari y las gemelas María y Julieta.

Además, Artiles ha hecho un repaso por la vida de su padre, explicando su labor como profesor, sus aficiones y su desempeño como padre.

"Yo tenía todas las esperanzas puestas, supongo que hay una parte de supervivencia en ello pero la verdad es que siempre encontramos una salida a todo, superamos mil batallas y la verdad es que nunca me rendí ni me di por vencida hasta el último día", ha confesado. "Él no se quería ir porque sabía que aún nos hacía mucha falta. La esperanza es poderosa y aunque no superamos el cáncer, se fue lleno de amor con sus tres hijas abrazadas a él toda la noche en su cama, devolviéndole todo el amor que nos dio".

"Nada me ha hecho más daño en esta vida que no poder salvarte de esta, papá, pero encontraré la manera de que no te vayas nunca", ha dicho rota de dolor la modelo.

Recientemente, Ariadne reveló que estuvo ingresada en el hospital después de somatizado sus problemas personales, llegando a salirle urticaria e inflamarse las manos.