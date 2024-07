Arantxa Sánchez Vicario desmiente tener nuevo novio y señala a su exmarido, Josep Santacana: "Qué casualidad"

Hace unas semanas, saltaba la noticia de que Josep Santacana, exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, está a punto de convertirse en padre por tercera vez junto a su actual pareja, una joven llamada Raquel con la que mantiene una discreta relación desde 2017. Coincidiendo con esta información, también salía a la luz que la que fuera campeona de Roland Garros estaría de nuevo enamorada de un hombre de pelo blanco de unos 60 años con la que habría sido vista en actitud cómplice en Miami, donde reside.

Desde entonces, solo ha reinado el silencio, hasta ahora, cuando la extenista ha regresado a España para disfrutar del verano junto a su familia y ha dado un paso al frente. Con actitud molesta, ha negado a los micrófonos de Europa Press que vuelva a estar enamorada, señalando a Santacana como culpable de esa información.

Arantxa Sánchez Vicario en Barcelona en 2023 | Gtres

Y es que, según su testimonio, ha dejado entrever que habría sido su exmarido -o alguien de su entorno- el encargado de filtrar esta información de su presunta nueva ilusión para que eclipsase así su nueva paternidad: "Qué casualidad que el mismo día que sale lo de que está esperando un hijo, salta toda la información. No sé de qué fuente viene, pero me parece totalmente... es algo que no puedo entender porque son noticias totalmente falsas. Muy casualmente que suelten la noticia que él está esperando un hijo y que yo tengo algo diferente".

Una vez más, enfadada y volviendo a desmentir que esté enamorada de nuevo, Arantxa ha sentenciado: "Lo que la gente tenga que decir que digan realmente las verdades, no que se inventen cosas o se pongan la medalla con cosas que no son ciertas. Eso es lo único que puedo decir".

A pesar de no querer hablar de Josep, con el que continúa inmersa en una batalla legal por su divorcio, Arantxa ha confirmado esquiva que no le ha felicitado por su nueva paternidad, ya que su relación es totalmente nula. "La que está embarazada es ella, yo no estoy embarazada así que preguntadle a ella", ha expresado.

Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana en 2014 | Gtres

Pero después de la tormenta, viene la calma. Aunque están siendo unos meses complicados para la extenista -también económicamente-, lo que no le faltan son fuerzas. Así ha confesado en la entrevista que ha concedido a la revista Yo Dona, en la que ha desvelado que sus hijos Leo y Arantxa están siendo los motores de su vida. Y, pese a que no está de nuevo ilusionada, no cierra la puerta al amor: "Algunos matrimonios acaban bien, otros duran toda la vida. No descarto nada".