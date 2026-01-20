Arantxa de Benito ha compartido en sus redes un carrusel de fotos junto a su hijo Aitor Gutiérrez con motivo de su veinticuatro cumpleaños. Las imágenes recorren distintos momentos de su vida, mostrando cómo ha ido creciendo junto a su madre. Se sabe que entre ambos existe un vínculo muy especial, lleno de risas, abrazos y recuerdos de su infancia y adolescencia, además, puede percibirse en las imágenes:

En el pie de foto, la tertuliana le dedica un emotivo mensaje a su hijo: "Tuchy!! 24 ?! Yaaaa?! Dios mío! Pero dónde está el tiempo? Volvería al 19/1 de todas las vidas posibles para tenerte a mi lado. Te deseo que seas feliz, sigas tus pasiones y nunca pierdas la necesidad de soñar. Sigamos sumando momentos , charlas ,escapadas , bailes , conciertos ,risas , hogar… la última foto con tu sobrino es el vivo reflejo de vuestra felicidad… y la mía!".

Pese a que ambos suelen ser discretos respecto a su vida íntima, se sabe que el hijo de Guti y Arantxa mantiene una relación muy cercana con toda su familia, tanto con sus padres como con sus hermanos: Zayra, Enzo y Romeo, hijos de Guti con su pareja actual, Romina. También pasa mucho tiempo con su sobrino Hugo, hijo de Zayra, a quien considera un pilar fundamental. La conexión entre ellos es tan especial que Arantxa la comparte en sus redes a través de fotos y palabras llenas de cariño: "La última foto con tu sobrino es el vivo reflejo de vuestra felicidad… y la mía".

La publicación de Arantxa ha generado un gran revuelo entre sus seguidores, de hecho, tiene numerosos comentarios de felicitaciones y mensajes de cariño, destacando que forman una "bonita familia". También recuerda que aunque son figuras reconocidas, saben mantener su intimidad a salvo mientras comparten los momentos especiales con el público.

Aitor estudia Periodismo y ha mostrado desde pequeño un gran interés por la comunicación y los medios, alejándose de la carrera futbolística de su padre, pese a que también dio sus pinceladas como futbolista siendo más pequeño. Además, compagina sus estudios con proyectos de gestión de eventos, lo que le ha permitido ir construyendo poco a poco su propio camino profesional.