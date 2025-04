Andrea Duro y Ale Galán coinciden en un evento un año después de su ruptura: ¿un momento incómodo?

Andrea Duro se encuentra en un gran momento de su vida, tanto a nivel profesional como a nivel personal. La actriz madrileña ha dicho que está viviendo una etapa muy feliz: "Un buen momento, muy contenta, muy feliz, nada especial que contar", ha explicado Andrea.

Andrea Duro | Gtres

La actriz, que se hizo conocida por participar en Física o química vuelve a estar enamorada tras su sonada ruptura con Ale Galán, en diciembre publicó una imagen en Instagram en la que aparece junto a su pareja actual, sonriente y recostada sobre su pecho, no se sabe mucho de él, salvo que también trabaja en la industria del cine.

Además, ha contado que esta Semana Santa ha decidido no viajar porque acaba de comprarse una nueva casa. "Me compré una casa, me la entregan ahora y voy a aprovechar para ser manitas y montar muebles", ha dicho la actriz. Andrea ha afirmado que la casa únicamente la ha comprado ella: "yo todo lo que compro lo hago sola", ha dicho contundente.

En un momento de la entrevista, ha aparecido por detrás, en el photocall del evento, la expareja de la actriz, Alejandro Galán, al comentarlo la periodista y sugerir a Andrea que se girara, ella ha respondido: "No me voy a girar". Andrea ha explicado: "Es lo que hay, trabajamos en esto y al final tenemos que coincidir y vernos, pero como siempre".

Alejandro Galán | Gtres

Fue en abril del año pasado cuando se conocía la noticia del fin de la relación de Andrea Duro y Alejandro Galán. La actriz y el jugador de pádel incluso llegaron a vivir juntos, pero finalmente la relación no funcionó y después de dos años y medio juntos sus caminos se separaron.

En cuanto a cómo es la relación que mantienen tras la ruptura, Andrea ha explicado: "Bien, cordial, como siempre, ya sabéis, poco que contar de este tema”, ha dicho sonriente. “No sé muy bien que decir de estas cosas porque me da como mucha vergüenza", ha expresado Andrea.

A la salida del photocall la actriz y el jugador de pádel se han saludado, sonrientes, dándose un abrazo y dos besos, demostrando así que, a pesar de su ruptura, mantienen una relación cordial. No es la primera vez que Andrea coincide con un exnovio en un evento público, el mes pasado coincidió con Juan Betancourt en la fiesta de Vanity Fair, donde ni se saludaron, pero con Ale sí...