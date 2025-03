Andrea Duro y Juan Betancourt, ¿se han esquivado?: sus declaraciones tras este reencuentro incómodo

El modelo Juan Betancourt y la actriz Andrea Duro mantuvieron una relación de dos años, desde 2019 hasta 2021. En su momento, aseguraron que terminaron bien y como amigos, pero su reciente reencuentro en la fiesta de Vanity Fair en Gran Canaria ha llamado la atención por lo incómodo que ha sido.

Andrea Duro y Juan Betancourt | Europa Press

Cuatro años después de su ruptura, ambos han coincidido en este evento y no han intercambiado ni una mirada. Las imágenes captadas por Europa Press muestran a la actriz evitando cruzarse con su ex, lo que ha hecho que se dude de esa amistad que mantienen desde que se separaron.

La prensa no ha tardado en preguntarles sobre la situación. Por su parte, Andrea no ha querido decir nada sobre este tema, ha respondido con una sonrisa y un breve "muchas gracias" antes de irse sin dar más detalles.

Andrea Duro en un evento de Vanity Fair | Gtres

Por su parte, el modelo sí ha querido responder a las preguntas sobre su ex y ha asegurado que la presencia de Andrea no le supone ningún problema. "Si Andrea está aquí, estaremos pasándolo bien y tomando algo esta noche", ha dicho muy tranquilo. Además, ha querido destacar que todavía son amigos. "Queda todavía mucha bonita amistad”, ha dicho, dejando claro que, por su parte no hay rencores.

Juan Betancourt en un evento de Vanity Fair | Gtres

Andrea Duro está atravesando un gran momento a nivel personal y profesional. En abril del año pasado terminó su relación con el deportista Ale Galán, con quien estuvo dos años y medio, y hace unos meses enseñó en su Instagram a su nueva pareja.

Cuando le han preguntado a Juan si se lleva bien con Andrea, él ha asegurado que le tiene mucho cariño: "Hombre, una chica a la que quiero muchísimo y muy contento de coincidir hoy aquí". Sin embargo, las imágenes del evento muestran a Andrea evitando mirarlo, lo que ha hecho que muchos se pregunten si realmente siguen teniendo tan buena relación.