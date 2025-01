Anabel Pantoja se pronuncia tras el comunicado del TSJC: "Se nos está acusando de algo que no hemos hecho"

Horas después de que la Oficina de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) emitiese un comunicado informando que Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, estaban siendo investigados por un presunto delito de maltrato infantil a su hija Alma, la influencer ha decidido romper su silencio a través de un vídeo que ha publicado en sus redes sociales.

David Rodríguez y Anabel Pantoja | Gtres

Un vídeo muy duro donde comienza diciendo: "Me duele tener que hacer este vídeo y que me veáis así. Después de todo lo que he pasado estoy aquí como defendiéndome o justificándome de algo que evidentemente no ha sucedido, al menos lo que se está publicando...".

En primer lugar, la sobrina de Isabel Pantoja deja claro que Alma, su hija, está en casa con ellos "sana y feliz". Y que en vez de optar por hacer un comunicado a través de su abogado o representante ha preferido hacerlo "de tú a tú" con este vídeo.

Anabel continúa explicando, sin revelar detalles, que han "vivido una situación muy desagradable": "El 9 de enero Alma sufre una crisis, un episodio puntual, el cual, nosotros reaccionamos como padres y nos vamos directamente al hospital". "Hay un protocolo que el menor tiene muchísima protección, cosa que apoyamos. Admiramos que exista eso", y continúa: "Los médicos pasan el parte, existe esto lo vamos a pasar porque es un protocolo rutinario de una bebé de 40 días. Se nos comunica y se nos cae el mundo al suelo porque decimos cómo puede ser, qué ha pasado...".

Anabel Pantoja | Gtres

En el vídeo, la influencer relata que desde el principio colaboraron y fueron a contarle al juez lo sucedido: "Estuvimos contándole nuestra versión, la única verdad porque con la verdad se va por delante, sin defendernos absolutamente de nada porque lo único que hemos hecho ha sido amar, cuidar e intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma".

"Se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades...", y aunque reconoce que ahora no le preocupa le "duele en el alma" pero ahora su única prioridad es su hija y ya tomará medidas más adelante porque "se nos está acusando de algo que no hemos hecho".

Un relato difícil donde Anabel no puede contener emocionarse en varias ocasiones: "Espero que entendáis el dolor que estamos pasando porque muchos padres se han puesto en contacto con nosotros para decirnos que han pasado por el mismo bache, por esta misma situación injusta".

Reconoce que todo es bastante difícil de entender porque hasta ella misma le está costando entender lo que ha sucedido. Pero asegura estar tranquila con su verdad y con su hija en casa "sana y feliz".

Y concluye asegurado que está colaborando en todo para que esta pesadilla termine.