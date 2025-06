Susana Molina, desde la filtración de su vestido de novia por parte de Anabel Pantoja hasta las declaraciones de su ex

Una vez pasada la resaca emocional de su boda, Susana Molina ha retomado su agenda de influencer y este miércoles estuvo en la premiere de Jurassic World: El Renacer. Allí, no dudó en hablar con los periodistas y contar algunos detalles sobre su vida de recién casada, su luna de miel y las polémicas que se desataron tras su celebración, como la filtración de su vestido de novia por parte de Anabel Pantoja o las declaraciones de su ex, Gonzalo Montoya.

Planes para la luna de miel

Tras celebrar su boda por todo lo alto, Susana reveló que aún no ha tenido tiempo de disfrutar de una luna de miel. La influencer adelantó que, aunque le gustaría escaparse con su marido en los próximos meses, aprovechará la flexibilidad que le da ser autónoma para elegir las fechas. "Me voy a ir seguramente en noviembre o en enero. Aprovecho que al final soy autónoma, me puedo coger las vacaciones cuando yo quiera. Y el verano en España me gusta mucho, siempre vamos a Mallorca y tal, así que ya más tarde", comentó Susana, quien tiene claro que su destino será algo especial, pero por el momento disfruta del verano español.

En cuanto a sus planes para estos meses, Susana Molina dejó claro que hará ruta por sus destinos favoritos: "Vamos a Mallorca, siempre vamos, todos los años. Y bueno, luego ya lo que vaya saliendo, ir a Galicia, no sé, por España todo". Lo que tiene claro es que no es fan de la capital en pleno agosto: "No sé quién ama a Madrid en agosto, pero yo no. Yo intento escaparme de todo lo que pueda, la verdad".

Depresión postboda

Aunque la boda fue un sueño hecho realidad, Susana confesó que ahora siente un gran vacío: "Tengo un poco de depresión postboda, porque al final un año entero preparándolo para de repente en un día se acaba, pero no, muy bien, muy contenta. Sí, la verdad que estoy contenta, salió muy bien". A pesar de la intensidad emocional, la influencer parece satisfecha con el resultado y sigue disfrutando de su nueva vida como esposa.

Las declaraciones de su ex Gonzalo Montoya

Como ocurre en cualquier gran celebración, la boda de Susana Molina y Guille Valle no estuvo exenta de ausencias. En relación con aquellos que no pudieron asistir, Susana mencionó que echó de menos a algunas personas, pero entendió los motivos. "Ha faltado alguna amiga por problemas que no podía venir, pero la verdad que casi todo el mundo hizo un esfuerzo por venir. Pero bueno, sí, evidentemente faltó alguna gente", expresó.

Uno de los ausentes fue Gonzalo Montoya, su ex, quien recientemente aseguró que estaba invitado y se deshizo en elogios hacia la creadora de contenido. Por su parte, Susana también tuvo palabras para Gonzalo y para su hermano Carlos, que sí acudió al enlace: "La verdad que tenemos buena relación. Yo tengo muy buena relación con Tessa, la novia de Carlos. Es amiga mía porque al final convivimos mucho tiempo juntas. Y también le tengo mucho cariño a los hermanos y la verdad que nos llevamos bien", explicó, dejando claro que mantiene una relación cordial con su ex y su entorno.

La polémica del vestido de novia y Anabel Pantoja

Uno de los temas que generó cierta controversia fue la publicación de Anabel Pantoja, quien compartió en Instagram una imagen en la que se podía ver a Susana con su vestido de novia cuando aún no se había publicado la exclusiva.

Sobre esto, la recién casada aclaró que no lo consideró una gran polémica, ya que se enteró de ello después de la boda y no le dio importancia. "Lo de Anabel es que no fue ni una polémica. O sea, yo de hecho me enteré en la posboda y no dije nada a nadie porque lo vi una tontería... Anabel estaba como supernerviosa, por si lo veía y me fastidiaba el día, pero me pareció una chorrada, la verdad", explicó con naturalidad.

Fanny Carbajo y Amor Romeira no fueron invitadas

Otra de las controversias surgidas en redes fue la de Fanny Carbajo y Amor Romeira, quienes se mostraron sorprendidas por no haber sido invitadas a la boda. Susana no se mordió la lengua y respondió con claridad. "Me da risa un poco, la verdad. De que mucha gente se iba a enfadar porque no estaba invitada... Sí, pero te aseguro que no me imaginaba para nada que fuesen Amor Romeira y Fanny. Con Fanny he compartido tres semanas de mi vida y ni siquiera han sido mi apoyo ni nada. No hemos vuelto a hablar nunca más en la vida, ni hemos sido nada", aseguró.

Añadió que, aunque le tiene cariño a Amor, no forma parte de su círculo más cercano: "Es amiga de mi amiga. Igual, no nos hemos sentado a tomar un café, no sé quién dijo también que habíamos vivido juntas... no hemos vivido juntas nunca".

El zasca de Madame de Rosa a Antonio Revilla

Por último, Susana también se refirió a la anécdota protagonizada por Madame de Rosa, quien publicó por error un story con un comentario que muchos interpretaron como un zasca a Antonio Revilla, quien, supuestamente, intentaba ligar con ella —aunque después se supo que le habían hackeado la cuenta de Instagram—. Aunque lo borró rápidamente, las capturas se viralizaron. "A ver, me parece muy madame, muy gracioso, muy madame. Muy ella, es que solo ella podría hacer eso. Pero bueno, muy bien, la verdad", comentó restando importancia al asunto.