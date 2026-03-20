Ana Obregón ha vivido un nuevo cumpleaños marcado por la emoción. La actriz, que ha cumplido 71 años, ha reconocido que, desde la pérdida de su hijo Aless Lequio, esta fecha ya no se celebra como antes.

"Es un cumple siempre un poquito agridulce… desde que no está mi niño yo no lo celebro", confesaba ante las cámaras, visiblemente emocionada. Aun así, ha querido rodearse de sus seres queridos en un día tan señalado.

Ana Oregón hablando con la prensa | Europa Press

Lejos de grandes fiestas, Ana ha optado por un plan íntimo y familiar. Sus hermanas y hermanos han sido, una vez más, su gran apoyo. Sin embargo, en medio de la tristeza, hay también espacio para la luz. Y esa luz tiene nombre propio: Ana Sandra Lequio. La pequeña se ha convertido en el gran motor de la actriz en los últimos años.

"El regalo más especial ha sido el abrazo de mi niña", confesaba, sin poder evitar emocionarse. "Me ha abrazado… es que me emociono mucho". Además, Ana también ha celebrado las buenas noticias que llegan a su familia, como el nacimiento del hijo de su sobrino Javier. Un acontecimiento que ha llenado de alegría a todos en un momento especialmente delicado.

Ana Obregón y su hermano Javier | Gtres

"Mi hermano está feliz, Paloma… toda la familia está feliz. Ya nos toca algo bueno". Así, Ana Obregón afronta un nuevo cumpleaños en el que la ausencia de Aless sigue siendo inevitable, pero en el que también intenta abrazar los pequeños momentos de felicidad que le brinda su familia.

Una fecha que, año tras año, se convierte en un homenaje silencioso a su hijo y en una muestra de fortaleza ante una pérdida que sigue muy presente.