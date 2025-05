Álvaro Vargas Llosa, al oír el nombre de Isabel Preysler y Tamara Falcó: "No voy a caer en esa trampa"

El pasado 13 de abril, conocíamos la muerte de Mario Vargas Llosa a sus 89 años. Sin embargo, su legado continuará, aunque ya no esté, pues su hijo Álvaro Vargas Llosa ha decidido honrar la memoria de su padre publicando el libro homenaje póstumo, El Polemista Arriesgado. Catorce Asedios Liberales a Vargas Llosa.

Lo ha hecho en un evento muy emotivo celebrado en el Ateneo de Madrid, hasta donde se han desplazado rostros tan conocidos como Mariano Rajoy o José María Aznar. "Ha dejado recuerdos en muchísima gente a la que yo ni conozco y una obra, una obra importante que con un poco de suerte sobrevivirá", ha confesado Álvaro para los micrófonos de Europa Press.

Álvaro Vargas Llosa en el homenaje a su padre, Mario Vargas Llosa | Europa Press

Ha pasado poco más de un mes desde la pérdida del premio Nobel y, como ha desvelado su hijo, todos están "muy bien". Cabe recordar que además de recuperar el tiempo perdido con sus hijos -Morgana, Gonzalo y Álvaro-, volvió a unir lazos con su exmujer, Patricia Llosa.

"Mi madre está estupendamente bien. Todos, evidentemente, hemos pasado por un momento muy triste, pero muy unidos, muy juntos y muy contentos de saber que mi padre sigue siendo muy querido por mucha gente y muy leído por mucha gente. Eso es un consuelo muy hermoso", ha sentenciado Álvaro.

Sin embargo, de quien no hemos sabido nada desde la muerte del escritor ha sido de Isabel Preysler, con quien rompió antes de volver a su Perú natal para disfrutar de sus últimos meses de vida junto a su familia.

Y parece que Álvaro Vargas Llosa tampoco quiere saber nada de la Reina de Corazones: "Están esperándome para cenar y no voy a caer en esa trampa. Muchas gracias". Se desconoce si Isabel o Tamara Falcó, quien también estuvo muy unida al escritor, les han dado el pésame por esta pérdida.

Al salir del emotivo acto, el hijo de Vargas Llosa ha intentado esquivar a la prensa, limitándose a responder: "No voy a hacer más declaraciones, ya las he hecho y no voy a hacer más".