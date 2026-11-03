Lucas explica cómo está su nariz tras la operación y por qué han tenido que volver a sedarlo en una revisión

Lucas González, integrante del popular dúo Andy y Lucas, acaba de regresar de un nuevo viaje a Turquía, esta vez para someterse a una revisión tras su operación de nariz. A su llegada al aeropuerto, el artista atendió a los medios de comunicación que lo esperaban para evitar falsas especulaciones sobre su salud. El cantante aclaró que en esta ocasión no le han realizado ninguna nueva intervención: simplemente lo han sedado para quitarle el retenedor y comprobar el estado interno de la zona, asegurando que todo evoluciona favorablemente: "Todo muy bien, todo muy sano, todo como tiene que ir".

"Esto tiene un proceso muy lento, como estáis comprobando ustedes que estáis aquí viéndolo. Esto tiene una columna aquí en el centro que tiene que regenerar", explicaba ante las cámaras mientras mostraba su rostro sin mascarilla y su nueva nariz.

Lucas González | Gtres

El propio Lucas definió la función del retenedor que ha llevado durante este tiempo como "un puntal en un techo". Respecto a los plazos de evolución, el gaditano se mostró muy optimista: "El propio cirujano está supersorprendido porque dice que voy a una velocidad mucho más avanzada de lo que él esperaba".

Además, quiso recordar que su caso no se trata de un simple retoque estético, sino de una reconstrucción completa: "Es como si levantaras una casa entera". Por ello, pide calma a los seguidores y a la prensa a la hora de preguntarle sobre cuándo volverá a cantar, correr o saltar en los escenarios. "Me dice el cirujano que hasta dentro de un año más o menos no veré mi nariz perfectamente", añadió.

Para lograr una óptima recuperación, el cantante debe seguir unas pautas estrictas: caminar siete kilómetros diarios, cuidar minuciosamente la alimentación, evitar por completo la exposición al sol y, sobre todo, priorizar la tranquilidad. Y el próximo enero le tocará volver a viajar a Turquía para un nuevo chequeo.

Lucas González | Gtres

Su relación actual con Andy

Como era de esperar, Lucas fue preguntado sobre si ha mantenido contacto reciente con su compañero Andy. Aunque confirmó que no han hablado de manera directa en los últimos tiempos, se mostró agradecido por las cariñosas palabras que le ha dedicado públicamente. Con todo, el artista insistió en que su prioridad absoluta es recuperarse por completo.

"Quiero estar en casa, buscar la calma, vivir tranquilo, darte un paseo... El otro día me fui a pasear e iba silbando, iba feliz", celebró sobre el momento vital que atraviesa. En este proceso, su entorno más cercano está desempeñando un papel clave: "Mi mujer y mis hijos son mi pilar ahora mismo, son totalmente mi pilar y son mi vida".

Lucas González | Gtres

Nuevos proyectos musicales en solitario

Esta intervención nasal marcará el inicio de un capítulo totalmente diferente en la trayectoria de Lucas. Tras la separación profesional de Andy y Lucas, el gaditano se encuentra inmerso en la creación de nueva música con la meta de regresar pronto a las giras. "Ya tengo casi mi disco grabado", anunció esperanzado.

En este nuevo trabajo discográfico, el artista adelanta que reflejará "su forma de contestar a todo lo que ha salido" y compartirá lo que ha vivido en estos últimos años. Su hoja de ruta tras la recuperación pasa por lanzar un single tras otro y, en función de la acogida del público, diseñar una gira de conciertos: "Empezaré poquito a poco".