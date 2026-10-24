De Leo Messi a Patti Smith: los invitados más destacados de los Premios Princesa de Asturias 2026

Oviedo se ha convertido este viernes en el epicentro de la actualidad social con la celebración de los Premios Princesa de Asturias 2026. La tradicional alfombra azul a las puertas del Teatro Campoamor ha reunido a personalidades del deporte, la cultura, la ciencia y el mundo empresarial, que han acompañado a los galardonados en una de las citas más destacadas del calendario institucional.

Entre los asistentes, algunos de los nombres más conocidos a nivel nacional e internacional han acaparado todas las miradas.

Uno de los grandes protagonistas ha sido Leo Messi, distinguido con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes, que ha acudido a Oviedo acompañado por la expectación que despierta su presencia.

Leo Messi en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

En el ámbito cultural, Patti Smith ha sido otra de las grandes protagonistas de la jornada. La cantante, poeta y escritora estadounidense, galardonada con el Premio Princesa de Asturias de las Artes, ha acudido a la ceremonia junto a sus hijos, Jesse y Jackson.

Patti Smith en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

También han estado presentes el escritor británico Julian Barnes, distinguido con el premio de las Letras, y la astronauta Christina Koch, reconocida con el galardón de la Concordia por su trayectoria y su contribución a la exploración espacial.

La representación española ha contado con nombres destacados del deporte, como el seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, y el exciclista Miguel Induráin, que ha acudido junto a su hija Ana. Entre los asistentes también se ha podido ver a la escritora María Dueñas, la periodista Gloria Lomana y el comunicador Juan Ramón Lucas, acompañado por Sandra Ibarra.

Miguel Induráin y Luis de la Fuente en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

A ellos se han sumado personalidades del mundo empresarial, como Esther Alcocer Koplowitz, presidenta del Consejo de Administración de FCC. La empresaria ha vuelto a confiar en Alejandro de Miguel para la ocasión con un conjunto rojo confeccionado especialmente para ella, compuesto por un pantalón de líneas rectas y un cuerpo estructurado con cuello envolvente. Una elección elegante y contemporánea con la que ha apostado por una alternativa al tradicional vestido de gala.

Esther Alcocer Koplowitz en los Premios Princesa de Asturias | Gtres

Tampoco ha faltado Paloma Rocasolano, que ha acompañado un año más a su nieta, la princesa Leonor, en una noche especialmente significativa para la heredera al trono. La ceremonia ha estado presidida por los Reyes Felipe y Letizia junto a sus hijas, en una edición que ha vuelto a reunir en Oviedo a destacadas figuras de distintos ámbitos y ha situado a la capital asturiana en el centro de la actualidad.